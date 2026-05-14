Plaza Prim
La plaza más emblemática del Poblenou es también la que conserva las casas más antiguas. Blancas y humildes, las construcciones del siglo XIX que la rodean eran las viviendas de los pescadores cuando este era un barrio marinero. La plaza Prim, pequeña y bonita, no necesita demasiado para seducir. Tres fantásticos ombús, una fuente nada espectacular, unos cuantos bancos y mucha tranquilidad.
Comer y beber: En la plaza solo hay un restaurante… ¡y menudo restaurante! Els Pescadors disfruta del privilegio de ocupar en exclusiva la terraza, y aunque esa exclusividad se refleja en la cuenta, merece la pena sentarse al aire libre y dejarse llevar por sus excelentes platos de inspiración marinera. Una experiencia de esas que reconcilian con la vida. Si preferís una alternativa más asequible, Més de Vi es una apuesta segura. Y si lo que toca es desayunar, T. 44 es vuestro sitio.