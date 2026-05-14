Aunque no hay una cifra única oficial, porque depende de qué se considere como 'plaza' (¿incluimos también los interiores de manzana del Eixample?), se calcula que en Barcelona hay en torno a 500 espacios de este tipo, contando también los urbanizados con una función equivalente. Muchos son históricos, otros de creación reciente, y algunos destacan por su atractivo evidente, como los que hemos seleccionado.

De plaza en plaza

En esta selección encontraréis lugares con mucho encanto y, además, recomendaciones de bares y restaurantes situados en ellos o muy cerca. La idea es recorrer la ciudad sin prisa, descubriendo cómo cada uno tiene su propia personalidad y su manera particular de vertebrar la vida de barrio, entre terrazas, árboles y fuentes.

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