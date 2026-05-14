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Barcelona

Las 8 plazas con más encanto de Barcelona

Ocho paradas para descubrir la ciudad sin prisas

Escrito por Time Out Barcelona Editors
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Aunque no hay una cifra única oficial, porque depende de qué se considere como 'plaza' (¿incluimos también los interiores de manzana del Eixample?), se calcula que en Barcelona hay en torno a 500 espacios de este tipo, contando también los urbanizados con una función equivalente. Muchos son históricos, otros de creación reciente, y algunos destacan por su atractivo evidente, como los que hemos seleccionado. 

De plaza en plaza

En esta selección encontraréis lugares con mucho encanto y, además, recomendaciones de bares y restaurantes situados en ellos o muy cerca. La idea es recorrer la ciudad sin prisa, descubriendo cómo cada uno tiene su propia personalidad y su manera particular de vertebrar la vida de barrio, entre terrazas, árboles y fuentes.

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Plaza Prim

Plaza Prim
Plaza Prim
Scott Chasserot

La plaza más emblemática del Poblenou es también la que conserva las casas más antiguas. Blancas y humildes, las construcciones del siglo XIX que la rodean eran las viviendas de los pescadores cuando este era un barrio marinero. La plaza Prim, pequeña y bonita, no necesita demasiado para seducir. Tres fantásticos ombús, una fuente nada espectacular, unos cuantos bancos y mucha tranquilidad.

Comer y beber: En la plaza solo hay un restaurante… ¡y menudo restaurante! Els Pescadors disfruta del privilegio de ocupar en exclusiva la terraza, y aunque esa exclusividad se refleja en la cuenta, merece la pena sentarse al aire libre y dejarse llevar por sus excelentes platos de inspiración marinera. Una experiencia de esas que reconcilian con la vida. Si preferís una alternativa más asequible, Més de Vi es una apuesta segura. Y si lo que toca es desayunar, T. 44 es vuestro sitio.

Plaza de El Sortidor

Plaza de El Sortidor
Plaza de El Sortidor
© Maria Dias

¡Ah, el Poble-sec! Lo que durante años fue un barrio discreto y poco valorado se ha consolidado en las últimas décadas como uno de los lugares favoritos de los barceloneses que buscan escapar de las zonas más turísticas y masificadas. Más allá del animado desfile de bares de la calle Blai —benditos sean—, la plaza del Sortidor, inaugurada en 1869, sigue siendo un refugio para vecinos y visitantes que quieren tomar una cerveza o picar algo con calma. Pocas plazas resultan tan agradables y con tanto encanto en el Poble-sec, ni siquiera la salida del aparcamiento, situada en pleno centro, consigue restarle atractivo. Su fuente, además, es idéntica a la de Canaletes.

Comer y beber: Si os apetece un café de especialidad sin moveros de la plaza, La Galena es una excelente elección. A escasos metros se encuentra Margarit, un restaurante muy recomendable que, partiendo de raíces griegas, explora con personalidad la riqueza culinaria del Mediterráneo mediante propuestas creativas y una técnica impecable. Lo mismo ocurre en Taberna Noroeste, aunque en este caso la carta dirige su mirada hacia el norte (Galicia) y hacia el este (Castilla y León).

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Plaza de la Concòrdia

Plaza de la Concòrdia
Plaza de la Concòrdia
© Maria Dias

Nada le hace sombra al campanario de la iglesia de Santa Maria del Remei. Sus 40 metros de altura no tienen competencia en la plaza, delimitada por bonitos edificios ochocentistas y novecentistas. Nos encontramos en el corazón del Eixample de Les Corts, y nada hace pensar que las grandes avenidas y los rascacielos se encuentran a solo un paso. La plaza de la Concòrdia es el lugar con más encanto del barrio, la prueba de que mucho antes de que existieran el centro comercial L'Illa o el F.C. Barcelona, Les Corts ya existía.

Comer y beber: En el Centre Cívic Can Deu, que ocupa un magnífico palacete modernista de 1897, hay una cafetería con un patio increíblemente bonito. Para picar algo en una de las terrazas de la plaza, El Maravillas. Si vais con hambre, Fragments Cafè (también con un pequeño patio trasero); y si vais con la cartera medio vacía, Chennai Masala Dosa, un restaurante especializado en la cocina del sur de India.

Plaza de Osca

Plaza de Osca
Plaza de Osca
Foto: Maria Dias

Se construyó a mediados del siglo XIX para alojar a los trabajadores de la fábrica de la España Industrial. En 1864 se instaló aquí un mercado al aire libre, que convirtió la plaza en el principal centro económico y social de Sants hasta la inauguración, en 1913, del actual edificio del mercado. Como curiosidad, en este rincón nació una de las hijas predilectas de la zona: la cantante Núria Feliu. Hoy, sigue siendo uno de los puntos más animados del distrito, tanto de día como de noche. Quizá, con un poco de suerte, coincidáis con alguna actuación de los Castellers de Sants.

Comer y beber: Si os apetece una buena cerveza artesana, la respuesta es Homo Sibaris. Si sois más de vermut, no fallaréis con Vermut i a la Gàbia. Y si lo que queréis es saciar el apetito, en Las Tres Mentiras encontraréis excelentes tacos mexicanos y en Kop de Mà, pinchos de tortilla de escándalo.

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Plaza de la Virreina

Plaza de la Virreina
Plaza de la Virreina
© Maria Dias

No es la plaza con más bares de Gràcia ni la más bonita, pero sí la más agradable. Una iglesia construida en 1884, la fuente de Rut, de 1949, árboles, casas bajitas y cero tráfico. Ambiente cosmopolita y distendido, espectadores del Verdi y del Teatre Lliure que van y vienen, mucha juventud, vecinos y algún que otro turista. ¿Qué más se puede pedir? 

Comer y beber: La rivalidad entre los tres bares —La Virreina, La Cafetera y Terra Bar— es legendaria. Más allá de este trío, y en la misma plaza, tenéis la heladería vegana AMMA Gelato y, a poca distancia, la imprescindible pastelería Morreig. ¿Hay más hambre? La pizzería Sartoria Panatieri, una de las mejores de la ciudad y del planeta; el bar de vinos y quesos Viblioteca; y la marisquería desenfadada Lluritu 2, con excelente producto, son las tres únicas direcciones que necesitáis conocer.

Plaza Eivissa

Plaza Eivissa
Plaza Eivissa
© Maria Dias

Situada en el corazón del casco antiguo de Horta, esta plaza sorprende por su trazado irregular, muy distinto de la forma cuadrada o rectangular que suelen tener las plazas tradicionales. También resulta poco habitual en Barcelona la autenticidad de su ambiente popular y su espíritu de barrio, resistente y sin artificios. Aquí apenas encontraréis neobodegas, cafeterías de especialidad o bares de vinos naturales… y pocos los echan en falta. La plaza Eivissa es el punto al que hay que volver a desintoxicarse del exceso de puñetas del centro.

Comer y beber: Quimet d'Horta, con sus venerados bocadillos, y Ateneu Hortenc, fundado en 1864 y con programación cultural regular y un bar abierto también a no socios, son dos instituciones imprescindibles de la zona. En Samba Brasil podéis pedir excelentes caipiriñas y disfrutarlas en un patio enorme. Y en La Madurada, carne de primera categoría.

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Plaza Sant Agustí Vell

Plaza Sant Agustí Vell
Plaza Sant Agustí Vell
© Maria Dias

¡Qué difícil escoger una sola plaza del Born! Podríamos habernos quedado con la mágica plaza de Sant Pere de les Puel·les o con la calle d’Allada Vermell, por su desfile de terrazas y esa fachada cubierta de macetas que parece sacada de un pueblo de hace treinta años. Pero nos decantamos por Sant Agustí Vell, no solo porque es una de las plazas más bonitas del casco antiguo, sino también porque tiene la rara virtud de transmitir calma en medio del bullicio constante del Born.

Comer y beber: En la misma plaza encontraréis dos históricos: Mundial Bar, hoy gestionado por el grupo Confiteria, y Bar Joanet, actualmente en manos del grupo Ramonet, de la Barceloneta. Entre los mitos más recientes destaca Costa Pacífico, un restaurante mexicano que muchos consideran uno de los mejores de la ciudad. Muy cerca, en la plaza de Sant Cugat, Espai Puntal es un 'tres en uno': bar de tapas y platillos, colmado-panadería y un espacio gastronómico nocturno, Taula Puntal, sin carta, solo menú degustación.

Plaza de Masadas

  • Qué hacer
  • Sant Andreu
Plaza de Masadas
Plaza de Masadas
© Iván Moreno

Escondida en el corazón de la Sagrera, la plaça de Masadas es una de las tres únicas plazas porticadas de la ciudad. No es ni tan conocida como la Real ni tan transitada como la del Mercadal de Sant Andreu, pero va sobrada de encanto. También fue la sede del mercado del barrio hasta que se derrocó el edificio a principios de los 90. Liberado de esta función, el espacio adoptó su aspecto actual. Ahora es una plaza recogida pero amplia, bordeada por ciruelos, con una sencilla fuente en medio y una esquina mutilada por la especulación.

Comer y beber: En la misma plaza hay varios bares con una oferta más o menos similar. Sin embargo, nuestros dos favoritos están a pocos metros. Para los cerveceros, Cyclic Beer Farm, donde además sirven las hamburguesas smash de Antonia’s Burger. Para los amantes del vino, Vidorra.

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