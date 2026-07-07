Time Out dice

La artista Maria Arnal presenta en exclusiva en CASA CUPRA Raval su último sencillo, todavía inédito, en una sesión gratuita de las RAVAL MUSIC SESSIONS. La cita del jueves 9 de julio propone un formato íntimo que permite al público acercarse al proceso creativo de una de las artistas más innovadoras de la escena musical actual.

La velada, que comienza a las 19.30 h, combina conversación y música, con una escenografía cuidada y una selección de vinilos y merchandising exclusivo para completar la experiencia. Esta es una primera mirada al nuevo universo artístico de la cantante y uno de sus primeros encuentros con el público en esta nueva etapa.

Para asistir, es necesario inscribirse a través de la web de CASA CUPRA Raval.