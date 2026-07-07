La artista Maria Arnal presenta en exclusiva en CASA CUPRA Raval su último sencillo, todavía inédito, en una sesión gratuita de las RAVAL MUSIC SESSIONS. La cita del jueves 9 de julio propone un formato íntimo que permite al público acercarse al proceso creativo de una de las artistas más innovadoras de la escena musical actual.
La velada, que comienza a las 19.30 h, combina conversación y música, con una escenografía cuidada y una selección de vinilos y merchandising exclusivo para completar la experiencia. Esta es una primera mirada al nuevo universo artístico de la cantante y uno de sus primeros encuentros con el público en esta nueva etapa.
Para asistir, es necesario inscribirse a través de la web de CASA CUPRA Raval.