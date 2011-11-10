Time Out dice

En Abissínia os esperan pequeños bancos de madera alrededor del mesob, la mesa tradicional etíope, mientras el aroma del café, las especias y el incienso recién encendido os envuelve. Al fondo, Mama G os recibe con una sonrisa que os da la bienvenida a su casa, a su cultura y a su familia. Pero lo mejor llega unos instantes después, cuando aparece vuestro plato, listo para que lo disfrutéis bocado a bocado, y con las manos. Si queréis descubrir la gastronomía etíope, hacerlo aquí es una muy buena opción.