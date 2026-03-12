Inaugurado en 2022, este restaurante toma su nombre de una palabra que significa 'hogar', una idea que se refleja tanto en el ambiente como en la forma de recibir a los comensales. El proyecto está impulsado por un potente equipo femenino: Mama Koko lidera la cocina, mientras Sista Agathe y Sista Suzy se encargan de la sala. Juntas dan forma a un recorrido por sabores de África occidental, con platos intensos, frituras para compartir, estofados contundentes y brasa.
País: Ghana, Costa de Marfil, Senegal y Nigeria
Qué pedir: un estofado —el mafe de cacahuete es la estrella— o alguna opción a la brasa: ternera, cordero y dorada, todos adobados al estilo marfileño.
Dónde: València, 273 (Eixample Dret)