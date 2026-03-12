Suscríbete
Taitu - Sabors d'Etiòpia
Foto: Scott Chasserot | Taitu - Sabors d'Etiòpia
Foto: Scott Chasserot

8 restaurantes de cocina africana en Barcelona

Un recorrido por los sabores del África subsahariana

Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora
En Barcelona hay bares y restaurantes de todos los continentes del planeta, tenemos una enorme representación de locales de gastronomías asiáticas, americanas y europeas. Sin embargo, las de la África subsahariana siguen estando infrarrepresentadas. A pesar de ser poco numerosos, podéis disfrutar de lo lindo de estas cocinas en varios distritos de la ciudad.

Nuestra selección

En esta lista veréis establecimientos que hacen una excelente difusión de la gastronomía y cultura etíope y también del occidente del continente. Es hora de dejar el sushi, la hamburguesa y la pizza, y conocer las fatayas, el mafe, el thie boudienne y el sega wot. ¡Ah! ¿Que no sabéis lo que son? Pues, estáis a punto de descubrirlo.

¡Hola, África!

Kabongo

  • Africana
  • Dreta de l'Eixample
Kabongo
Kabongo
Foto: Kabongo

Inaugurado en 2022, este restaurante toma su nombre de una palabra que significa 'hogar', una idea que se refleja tanto en el ambiente como en la forma de recibir a los comensales. El proyecto está impulsado por un potente equipo femenino: Mama Koko lidera la cocina, mientras Sista Agathe y Sista Suzy se encargan de la sala. Juntas dan forma a un recorrido por sabores de África occidental, con platos intensos, frituras para compartir, estofados contundentes y brasa.

País: Ghana, Costa de Marfil, Senegal y Nigeria

Qué pedir: un estofado —el mafe de cacahuete es la estrella— o alguna opción a la brasa: ternera, cordero y dorada, todos adobados al estilo marfileño.

Dónde: València, 273 (Eixample Dret)

Leer más

Bèggè África

  • Africana
  • El Raval
Bèggè África
Bèggè África
Foto: Bèggè África

Restaurante senegalés a dos pasos del Liceu con propuestas de otras cocinas de África occidental y algunos guiños mediterráneos. El espacio es pequeño y acogedor, decorado con arte africano, y suele animarse con música en directo, baile espontáneo y retransmisiones de fútbol.

País: Senegal

Qué pedir: thiebou djeune (un clásico de Senegal preparado con pescado, arroz y salsa de tomate), attieke (conocido como el 'cuscús marfileño', servido con pollo, verduras y una base de yuca fermentada granulada) y maffe (un delicioso estofado de cacahuete).

Dónde: Sant Pau, 10 (Raval)

Leer más
Abarka

  • Del oeste de África
  • Sants
  • Crítica de Time Out
Abarka
Abarka
Foto: Abarka

¿Es Sants el barrio con más bares y restaurantes cooperativos de la ciudad? Probablemente, sí. Abarka es un proyecto santsenc que mezcla cocina africana y compromiso: funciona como cooperativa social sin ánimo de lucro y apuesta por la inserción laboral de personas migradas y racializadas. Además, también tienen servicio de catering y food truck.

País: Senegal, Gambia, Costa de Marfil y Nigeria

Qué pedir: bocados callejeros como las fatayas de atún, platos potentes como el fonio con mango o el mafe con arroz, y dulces como el ngalakh.

Dónde: Guadiana, 28 (Sants)

Leer más

Spice BCN

  • Sudafricana
  • Barcelona
  • precio 2 de 4
Spice BCN
Spice BCN

Abierto en 2016 en Barcelona, Spice BCN es un restaurante sudafricano dedicado en cuerpo y alma al pollo asado. Trabajan con recetas familiares, aves de proximidad y una mezcla de hierbas y especias traídas de África. Las salsas caseras son el secreto que hace que sus platos no se olviden fácilmente. Con el tiempo, el proyecto ha crecido y ya cuenta con locales en Suecia, Alemania y Egipto.

País: Sudáfrica

Qué pedir: las tiras de pollo con arroz y salsa secreta o cualquier versión de pollo peri-peri.

Dónde: Paral·lel, 184 (Sant Antoni)

Leer más
Foni

  • Africana
  • El Raval
Foni
Foni
Foto: Foni

El Foni se ganó su fama por esos mojitos de jengibre que saben a gloria, sobre todo en las noches veraniegas más tórridas, bajo las palmeras de su terraza junto a la EOI. Con los años, se ha convertido en un clásico, gracias a su ambiente familiar y a unos precios que no vacían la cartera. Pero ojo, no os quedéis solo con la bebida: los ocho platos que salen de la cocina son perfectos para hacer un buen colchón estomacal.

País: Senegal y Gambia

Qué pedir: el estofado de cacahuete mafe con pollo es el más solicitado, aunque el thie boudienne (arroz con pescado y salsa de tomate) tampoco decepciona.

Dónde: Est, 9 (Raval)

Leer más

TAiTU

  • Etíope
  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
TAiTU
TAiTU
Foto: TAiTU

La gastrónoma británica Mina Holland apunta en la página 274 de su El atlas comestible que “la comida africana rara vez se ha considerado glamurosa o una cocina emergente, como puede pasar con la vietnamita o la peruana”. Y a continuación le dedica cinco páginas de auténtico entusiasmo a la tradición culinaria etíope. Si os pasáis por TAiTU y probáis sus salteados y guisos llenos de especias, entenderéis rápidamente por qué. Lo más probable es que terminéis brindando con una St. George Beer.

País: Etiopía

Qué pedir: cualquiera de sus platos combinados (guiso de ternera o pollo, dhal de lentejas o guisantes amarillos). 

Dónde: Nou de la Rambla, 149 (Poble Sec) 

Leer más
Abissínia

  • Africana
  • Gràcia
Abissínia
Abissínia
Foto: Abissínia

Abierto en 2008, Abissínia se ha consolidado como uno de los mejores lugares para sumergirse en la gastronomía etíope. Dejad que Mama G os guíe en esta experiencia: entre arte, cultura, música y un ambiente siempre acogedor. Compartiréis platos clásicos alrededor del mesob, la mesa tradicional etíope. Aquí no solo se viene a comer, sino a disfrutar de la calidez de una familia que recibe a cada comensal como en su propia casa.

País: Etiopía 

Qué pedir: las lentejas meserkek son una opción vegetariana maravillosa. 

Dónde: Torrent de les Flors, 55 (Gràcia)

Leer más

Addis Abeba

  • Norteafricana
  • Sants - Montjuïc
  • precio 2 de 4
Addis Abeba
Addis Abeba
Foto: Addis Abeba

El Addis Abeba es uno de los restaurantes etíopes más veteranos de Barcelona. De gestión familiar, hospitalidad sin límites, mesas y sillas bajitas, música etíope sonando de fondo y un ambiente tranquilo. En una ciudad donde las aperturas y cierres de restaurantes son constantes, es una siempre una alegría ver que este clásico sigue en pie.

País: Etiopía

Qué pedir: el menú degustación o cualquiera de sus platos combinados (con carne o vegetarianos). Para beber, el zumo de jengibre y piña es una delicia, y los cafés —imprescindibles en la tradición etíope— los preparan de maravilla.

Dónde: Vallespir, 44 (Sants)

Leer más
