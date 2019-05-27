Taitu - Sabores de Etiopía

Time Out dice

Debéis guardar el secreto: la cocina etíope es de las más completas, variadas y sabrosas del planeta. En Barcelona el lugar más fiel a las esencias es el Taitu, que mantiene la rabiosa fuerza de sus picantes wats (guisos). Sobre una base de injera, una especie de crepe suave y esponjosa, os servirán diferentes preparados, de carne o vegetales. Si os va la marcha, pedid sega (ternera, cebolla confitada y especias) y misir (lentejas picantes en la salsa berbere característica del país). Para chuparos los dedos, literalmente, porque comeréis con las manos.