Taitu - Sabores de Etiopía

Taitu - Sabors d'Etiòpia
Foto: Scott Chasserot | Taitu - Sabors d'Etiòpia

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Etíope
  • El Poble-sec
Debéis guardar el secreto: la cocina etíope es de las más completas, variadas y sabrosas del planeta. En Barcelona el lugar más fiel a las esencias es el Taitu, que mantiene la rabiosa fuerza de sus picantes wats (guisos). Sobre una base de injera, una especie de crepe suave y esponjosa, os servirán diferentes preparados, de carne o vegetales. Si os va la marcha, pedid sega (ternera, cebolla confitada y especias) y misir (lentejas picantes en la salsa berbere característica del país). Para chuparos los dedos, literalmente, porque comeréis con las manos.

Dirección
Nou de la Rambla,149
Barcelona
08004
Transporte
Paral·lel (L3 i L2)
Horas de apertura
Ma. a ju. de 19.30 a 20.30 h. Vi. a do. de 13 a 15.30 h y de 19.30 a 20.30 h
