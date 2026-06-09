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Barcelona

Arraval
Foto: Arraval | Arraval

Arraval

  • Restaurantes | Catalana
  • El Raval
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Este local de los bajos del hotel Casa Teva se define como un restaurante de 'cocina catalana hecha desde el Raval, una cocina nacida fuera de las murallas, marcada por el fuego, el sofrito, las especias y la memoria de siempre'. Nosotros lo definimos como una de las grandes revelaciones de 2025. El equipo es joven y le pone ganas: Àlex López (Alkostat del Mar, Monocrom, Miramar), Jordi Carbonell (El Cup Vell, Les Cols) y Marcos Valyi.

Hacen cocina catalana, juguetona y abierta al mundo, en formato de platillos para compartir. Un par de ejemplos: samosa de cordero a la catalana y cap i pota con garam masala y queso. La clientela ha convertido el bikini de sopa de cebolla y la pizza frita con escalivada y calamar crudo en dos clásicos instantáneos.

Detalles

Dirección
Marquès de Barberà, 22
Barcelona
08001
Transporte
M: Drassanes (L3)
Precio
€€€
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