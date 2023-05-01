  Monocrom
    © Maria Dias | Monocrom
  Monocrom
    © Maria Dias | Monocrom
Reseña

Monocrom

5 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Francesa
  • Sant Gervasi - Galvany
  • Crítica de Time Out
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
Time Out dice

Desde su apertura, el Monocromo es conocido como bistrot de vinos naturales. Pero no es sólo eso. Sí, la carta de vinos que han construido los dos propietarios –los hermanos Janina y Xavier Rustia, con predilección por los vinos naturales– es algo más que notable; pero además encontrará una aproximación a la cocina catalana modélica y poco rígida. Hacen platos que ya son clásicos de la casa, como unos extraordinarios macarrones de sofrito y zumo principesco. En la carta tiene otras delicadezas, como una escalivada reconcentrada que es una explosión de sabor. La carta es corta, de temporada radical y provista por pequeños y selectos productores.

Detalles

Dirección
Plaça de Cardona, 4
Barcelona
08006
Horas de apertura
De ma. a sá. de 13.30 a 16 y de 20.30 a 23.00. Do. de 13 a 16 h.
