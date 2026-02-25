Time Out dice

Imaginad la escena: un bar en Ho Chi Minh que se llamara “Pepito de lomo”. Tal cual. No hace falta ser Sherlock para deducir que ahí sirven cocina española, ¿no? Pues eso mismo pasa con Banh Mi Club en Poblenou.

'Banh mi' significa, literalmente, pan en vietnamita. Sí, amigos, en Vietnam hay vida más allá de la icónica sopa pho. Aquí el protagonista es el bocadillo más famoso del país, el banh mi, heredero directo de la colonización francesa en Indochina. La lista de ingredientes lo deja clarísimo: baguette blanca, rábano y zanahoria encurtidos, cebolla, pepino, cilantro, paté (casero, hecho por ellos), mayonesa y, como proteína, carne o tofu. En Vietnam cae a cualquier hora; es santo y seña del street food. En los dos locales de Banh Mi Club en Poblenou, también. Tienen siete versiones —cerdo asado, pollo a la citronela, langostinos al ajillo, albóndigas de cerdo, ternera salteada, merluza con galanga y tofu— disponibles non stop de 12 del mediodía a 23 h.

¿Que hay más allá del banh mi?

Mucho. La omnipresente pho, claro, y también la sopa bún thang (caldo dorado con fideos, pollo, langostinos, zanahoria, cebolla, setas y cilantro), boles de arroz con distintos toppings, woks al momento, rollitos nem fritos, bánh cuôn —una especie de canelón de masa de arroz relleno de cerdo salteado y setas negras, coronado con cebolla frita—, gỏi cuon chay con tofu, mango y salsa de cacahuete, o pescado marinado con fideos de arroz y hierbas frescas, por ejemplo. De postre, leche de coco con perlas de tapioca y mango o banana. Para beber, cerveza vietnamita Saigon, limonada casera, té helado trà chanh dá con limón natural y café de filtro Phin. Y como broche digestivo, un chupito de licor de ciruela verde (rượu mơ).

Los locales

Interiorismo de lo más moderno, al estilo del barrio que los acoge. Toques industriales, mesas comunales, taburetes, murales pop y, sobre todo, mucho rojo. ¿De los que no pueden irse de un sitio sin un selfie? Este es vuestro lugar. Y sí, ambos locales cuentan con terraza.

Dirección

Calle Llull, 55 (Sant Martí)

Rambla Poblenou, 19 (Sant Martí)

Cómo llegar

Calle Llull: Metro Bogatell (L4)

Rambla Poblenou: Metro Llacuna (L4) o Poblenou (L4)

Horarios

Calle Llull: De lunes a viernes, de 12 a 23 h

Rambla Poblenou: De miércoles a domingo, de 12 a 23 h

Contacto

Teléfono Llull: 684 784 014

Teléfono Rambla Poblenou: 684 780 591

Web: banhmiclub.com

Instagram: @bmc.banhmiclub