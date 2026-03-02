Yen Thi Vu, originaria de Nghe An, llegó a Barcelona para estudiar marketing y, tras abrir un restaurante en Reus, en 2025 inauguró este local junto al Passeig Sant Joan. Aquí la cocina es cien por cien vietnamita y tradicional, y se elabora todo desde cero.
¿Qué pedir? Imprescindibles los nem crujientes de cerdo, setas y verduras, los ha cao y los goi cuon, frescos y aromáticos. El pho brilla por su caldo, cocido 12 horas con especias, profundo y reconfortante. También el bún cha, con cerdo a la brasa y albóndigas al limón, y un arroz con pollo, setas y citronela que vuela. De postre, sorbete o helado de coco; para beber, café vietnamita o tés fragantes.
¿Dónde? Consell de Cent, 414 (Eixample Dret)