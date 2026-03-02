Suscríbete
Banh Mi Club
Foto: Banh Mi Club
Foto: Banh Mi Club

Los mejores restaurantes vietnamitas de Barcelona

Desde la sopa 'pho' hasta el bocadillo 'banh mi', sin olvidar los clásicos rollitos

Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
Nos encanta la cocina japonesa. Nos flipa la coreana. No podemos vivir sin la china. Amamos la tailandesa y, cómo no, también la vietnamita. Su frescura, su capacidad para enaltecer los sabores auténticos de los ingredientes con intervenciones mínimas, su variedad, los matices y las fragancias hacen que se aprecie en todo el mundo. Vietnam es país vecino de Tailandia, Camboya y Laos, sin embargo, su gastronomía está más emparentada con la china (dominaron el país durante mil años) y atravesada por la francesa (casi cien años de ocupación). El resultado es una cocina sofisticada y saludable, donde reinan los caldos, las verduras, las hierbas frescas (cilantro, menta, albahaca vietnamita, hierba limón), las especias (clavo, canela, anís estrellado, cúrcuma, pimienta) y los bulbos (ajo, cebolla, chalota). 

Nuestra selección

En estos ocho restaurantes vietnamitas que os hemos seleccionado encontraréis los platos más icónicos del país: la sopa pho, el bocadillo banh mi y los rollitos. Pero también descubriréis especialidades regionales menos comunes en las cartas y platos personales llenos de creatividad. ¡Viva Vietnam!

¡NO TE LO PIERDAS! Los mejores restaurantes de cocina asiática de Barcelona

Vietnam en Barcelona

Vietnam House

  • Vietnamita
  • Dreta de l'Eixample
  • Crítica de Time Out
Vietnam House
Vietnam House
Foto: Vietnam House

Yen Thi Vu, originaria de Nghe An, llegó a Barcelona para estudiar marketing y, tras abrir un restaurante en Reus, en 2025 inauguró este local junto al Passeig Sant Joan. Aquí la cocina es cien por cien vietnamita y tradicional, y se elabora todo desde cero.

¿Qué pedir? Imprescindibles los nem crujientes de cerdo, setas y verduras, los ha cao y los goi cuon, frescos y aromáticos. El pho brilla por su caldo, cocido 12 horas con especias, profundo y reconfortante. También el bún cha, con cerdo a la brasa y albóndigas al limón, y un arroz con pollo, setas y citronela que vuela. De postre, sorbete o helado de coco; para beber, café vietnamita o tés fragantes. 

¿Dónde? Consell de Cent, 414 (Eixample Dret)

Little Viet

  • Vietnamita
  • Dreta de l'Eixample
  • Crítica de Time Out
Little Viet
Little Viet
Foto: Little Viet

A pasos de Sant Pau, este vietnamita de farolillos lo llevan dos hermanas y todo es casero, incluida la salsa de chili.

¿Qué pedir? El pho es uno de los protagonistas —pollo, ternera, vegano o el especial con cuatro cortes—, junto al potente bún bò hue y el siempre apetecible bocadillo banh mi en varias versiones. También brillan los rollitos fritos, crujientes y jugosos, el bun cha con albóndigas de cerdo a la brasa y el pescado a la parrilla con cúrcuma y vermicelli. Hay guiños personales como el quang nam o el arroz frito con gambas servido en media piña. Varias opciones veganas completan la oferta. Para beber, tés afrutados y cafés vietnamitas, incluido el sorprendente café de huevo.

¿Dónde? Cartagena, 328 (Eixample Dret)

Món Việt

  • Vietnamita
  • Ciutat Vella
  • Crítica de Time Out
Món Việt
Món Việt
Foto: Món Việt

Anh-Van Chac creció entre woks y cuencos humeantes: es hija de los dueños de Un Capítol de Vietnam, uno de los vietnamitas pioneros de la ciudad, hoy ya cerrado. Cambió la ingeniería por los fogones, pasó por la Hofmann y abrió Món Viêt junto a su socio y pareja Carles Amat.

¿Qué pedir? En la carta veréis rollitos fritos o al vapor, pinchos, tortitas, curris rojos con base de leche de coco, pho, fideos tipo bún, boles de tallarines o arroz y platos combinados. Además, aquí el tema de los menús os lo ponen fácil. De lunes a viernes hay menú de mediodía (14,20 euros) y sus versiones exprés (13,20 euros) y premium (17,20 euros). Si sois dos y dudáis con los entrantes, el menú degustación de tapas (20 euros) o el de rolls (10 euros) es apuesta segura. ¿Venís con hambre? Entonces pedid el Festival (28 euros)

¿Dónde? Sepúlveda, 94 (Sant Antoni)

Banh Mi Club

  • Vietnamita
  • El Poblenou
Banh Mi Club
Banh Mi Club
Foto: Banh Mi Club

Imaginad un bar en Ho Chi Minh llamado “Pepito de lomo”: blanco y en botella. Eso es Banh Mi Club en Poblenou, con dos locales modernos, guiños industriales, mucho rojo, murales y terraza. Aquí, el rey de la carta es el bocadillo vietnamita por excelencia: el bánh mì.

¿Qué pedir? Cualquiera de las siete versiones de bánh mì: baguette crujiente, encurtidos, pepino y cilantro, con cerdo asado, pollo a la citronela, langostinos al ajillo, albóndigas de cerdo, salteado de ternera, merluza con galanga o tofu. También pho, woks al momento, boles de arroz y rollitos de varios tipos. Para rematar, coco con tapioca y mango o banana. En el vaso, cerveza Saigon, té de limón y café Phin.

¿Dónde? Calle Llull, 55 y Rambla Poblenou, 19

Viet Kitchen

  • Vietnamita
  • Barcelona
Viet Kitchen
Viet Kitchen
Foto: Viet Kitchen

Abierto en 2018 y dirigido por Hoang (vietnamita) y Emanuele (italiano), Viet Kitchen ofrece lo mejor de la gastronomía vietnamita, incluyendo recetas familiares secretas.

¿Qué pedir? Entre los platos más solicitados destacan las croquetas de pescado con hierbas frescas, las alitas de pollo glaceadas con salsa de chili dulce, costillas de cerdo caramelizadas, la sopa pho en todas sus versiones, pollo estofado con citronela y los bocadillos banh mi. También brillan los curris, woks y rollitos frescos. Para opciones ligeras, ensaladas de mango o papaya y versiones veganas de muchos platos. De postre, pudin de arroz negro con leche de coco y la estrella de la casa: crema de pandan y coco. Menú del día por 13,90 euros.

¿Dónde? Aribau, 137 (Eixample Esquerre) 

Tutu Vietnamese Cuisine

  • Vietnamita
  • Barcelona
Tutu Vietnamese Cuisine
Tutu Vietnamese Cuisine
Foto: Tutu Vietnamese Cuisine

Abierto en 2017 y ahora dirigido por Duc Khiem Nguyen, Tutu es el vietnamita del Clot. La carta incluye clásicos del país —rollitos frescos y fritos, bocadillo banh mi y sopa pho— con ligeros guiños de temporada.

¿Qué pedir? Sus especialidades: la ensalada crujiente de repollo con hierbas, cacahuetes y cebolla frita (gỏi gà bắp cải); el crujiente bánh xèo relleno de brotes de soja, carne y gambas; el arroz estilo Ho Chi Minh con cerdo o pollo a la brasa, gambas y salsa nuoc mam; y la sopa picante de ternera de Huế, con fideos, hierbas frescas y un toque fuerte de chili. De postre, perlas de tapioca con coco o pudin de tofu con pasas y almendras. Para beber, cervezas Saigon, té de melocotón, agua de hibiscus o café vietnamita con leche condensada.

¿Dónde? Clot, 31 (Sant Martí) 

Pho Viet

  • Vietnamita
  • Sant Antoni
Pho Viet
Pho Viet
Foto: Pho Viet

Abierto a finales de 2023, aunque el nombre nos remita a la icónica sopa pho, aquí la cocina vietnamita va mucho más allá. La carta invita a sumergirse en la gastronomía: ensaladas con mango fresco, rollitos, creps, banh mi, woks y currys aromáticos.

¿Qué pedir? Entre los imprescindibles destacan el bún bò nam bộ, ensalada templada con fideos, ternera, hierba limón, cacahuetes y hierbas frescas, y el pollo estofado con citronela, jugoso y fragante, servido con arroz jazmín. También hay platos menos habituales, como el com ga xoi mo, pollo hervido y luego frito, o el bò sốt tiêu đen, finas lonchas de ternera a la pimienta negra con verduras crujientes, típico de celebraciones vietnamitas. Muchas recetas tienen versión vegana. Menú combo por 19 euros y menú de mediodía por 13,90 euros.

¿Dónde? Viladomat, 56 (Sant Antoni)

Bun Bo Vietnam

  • Vietnamita
  • Ciutat Vella
Bun Bo Vietnam
Bun Bo Vietnam
Foto: Bun Bo

Justo frente al mural del Beso, en pleno Gòtic, se encuentra Bun Bo, el vietnamita que no pasa desapercibido: terraza con parasoles blancos, fachada azul eléctrico… inconfundible. Aunque los dueños no son asiáticos, son unos devotos de Vietnam y traen a la ciudad platos inspirados en su gastronomía.

¿Qué pedir? La carta combina clásicos y opciones originales: rollitos y ensaladas de fideos bun, tres tipos de pho (carpaccio de ternera braseada, pechuga de pollo marinada o vegetal), arroz frito, pollo al jengibre caramelizado con mango, curry suave o picante, y el famoso phorrito, fusión de pho y burrito estilo Los Ángeles. Casi todos los platos tienen versión vegana y muchas opciones son sin gluten. Para beber, su propia IPA ligera con toque cítrico.

¿Dónde? Sagristans, 3 (Gòtic) 

