Desde la sopa 'pho' hasta el bocadillo 'banh mi', sin olvidar los clásicos rollitos

Nos encanta la cocina japonesa. Nos flipa la coreana. No podemos vivir sin la china. Amamos la tailandesa y, cómo no, también la vietnamita. Su frescura, su capacidad para enaltecer los sabores auténticos de los ingredientes con intervenciones mínimas, su variedad, los matices y las fragancias hacen que se aprecie en todo el mundo. Vietnam es país vecino de Tailandia, Camboya y Laos, sin embargo, su gastronomía está más emparentada con la china (dominaron el país durante mil años) y atravesada por la francesa (casi cien años de ocupación). El resultado es una cocina sofisticada y saludable, donde reinan los caldos, las verduras, las hierbas frescas (cilantro, menta, albahaca vietnamita, hierba limón), las especias (clavo, canela, anís estrellado, cúrcuma, pimienta) y los bulbos (ajo, cebolla, chalota).

Nuestra selección

En estos ocho restaurantes vietnamitas que os hemos seleccionado encontraréis los platos más icónicos del país: la sopa pho, el bocadillo banh mi y los rollitos. Pero también descubriréis especialidades regionales menos comunes en las cartas y platos personales llenos de creatividad. ¡Viva Vietnam!

