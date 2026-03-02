Time Out dice

A escasos metros del recinto modernista de Sant Pau, hay un local vietnamita que se reconoce al instante: solo tenéis que fijaros en los farolillos de colores que cuelgan de la fachada. Lo llevan dos hermanas y todo, absolutamente todo, es casero (sí, también la salsa de chili).

Más allá de los imprescindibles —el pho en todas sus versiones (pollo, ternera, vegano o el especial con cuatro cortes distintos de ternera), el bún bò hue, típico de Hue, con fideos gruesos, ternera, hierba limón y pasta de gambas, y el siempre apetecible bocadillo banh mi (de cerdo o pollo a la plancha; vegano con tofu, aguacate y champiñones; o el clásico con cerdo, paté y huevo)— aquí podéis viajar a Hanoi con platos como los rollitos fritos, dorados y crujientes por fuera y rellenos de carne de cerdo picada, setas oreja de madera, fideos de cristal y verduras. También el bun cha, con fideos y albóndigas de cerdo asadas, o el pescado a la parrilla con salsa de cúrcuma y vermicelli.

Junto a las recetas más tradicionales, asoman propuestas con un punto personal, como el quang nam (fideos anchos de arroz con pollo, cacahuetes tostados y galletas de arroz crujientes, servidos con hierbas frescas, lima, chili y salsa de pescado) o el arroz frito con gambas y frutos secos servido en media piña natural —la propia cáscara hace de plato—. Buena noticia: varios platos tienen versión vegana (hasta siete opciones).

Para beber, refrescantes tés de mango, lichi o melocotón, y cinco tipos de café vietnamita: dos con leche de coco, el tradicional de filtro, con bola de helado o el sorprendente café de huevo, preparado con yemas y leche condensada.

Dirección

Cartagena, 328 (Eixample Dret)

Cómo llegar

Metro Sant Pau Dos de Maig (L5)

Horario

Lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, de 13 a 16 h y de 20 a 23 h

Contacto

Teléfono móbil: 671 27 09 69

Teléfono fijo: 93 175 70 81

Web: littleviet.es

Instagram: littleviet.barcelona