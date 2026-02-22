Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Món Việt
Foto: Món Việt | Món Việt
Foto: Món Việt

Los mejores restaurantes de cocina asiática de Barcelona

12 restaurantes orientales imprescindibles

Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
Publicidad

Asia es el continente más grande y poblado del planeta: 49 países que abarcan aproximadamente el 30% de la superficie de la Tierra y albergan cerca del 60% de la población humana. Cuenta con una geografía extrema que incluye 62.800 km de costa, el punto más alto (el Monte Everest) y el punto más bajo terrestre (el Mar Muerto), los desiertos de Oriente Medio y las regiones heladas del norte de Asia. Allí se hablan más de 2.300 idiomas y se practican las principales religiones del mundo. ¿Y cómo se traduce todo esto en términos gastronómicos? Pues en platos enormemente variados.

Asia en Barcelona

Aunque la ciudad aún no cuenta con representación gastronómica de todos los países asiáticos, la oferta de restaurantes es amplia. Sin salir de Barcelona es posible saborear dumplings como los guoties chinos o las gyozas japonesas, degustar momos nepalíes, adentrarse en curries del sudeste asiático elaborados con leche de coco o probar la versión japonesa espesada con roux. Tampoco faltan clásicos como la sopa pho vietnamita, el laksa malayo o el tom yum goong tailandés.

¡NO TE LO PIERDAS! Los mejores lugares a los que viajar este 2026, según los editores de Time Out de todo el mundo

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.

Asia oriental: Corea, China y Japón

Corea: San Kil

  • Coreana
  • Barcelona
Corea: San Kil
Corea: San Kil
Foto: San Kil

¿Qué? Abierto en 1993, San Kil fue uno de los pioneros de la cocina coreana en Barcelona. San Kim y Myung Chun conquistaron el barrio con banchan, kalbi, bibimbap y barbacoa tradicional, en un local sencillo y acogedor. Ahora, su hijo Kiwon Kim —formado en el CETT y con pasado en Abac, Disfrutar, Mont Bar o Azurmendi— toma el relevo sin perder la esencia familiar. ¿La novedad? Una carta creativa y mestiza: croquetas de kimchi, canelón de carrillera con bechamel de sésamo o fricandó de bulgogi. Tradición y guiños locales que funcionan. Y ojo al menú de mediodía: 18,95 euros muy bien invertidos.

¿Dónde? Legalitat, 22 (Gràcia)

Más restaurantes coreanos en Barcelona

Leer más

China: Jin Lanzhou Ramen

  • China
  • Esquerra de l’Eixample
China: Jin Lanzhou Ramen
China: Jin Lanzhou Ramen
Foto: Jin Lanzhou Ramen

¿Qué? Abierto en 2024, este restaurante chino tiene con una misión clara: elaborar tallarines de Lanzhou a mano y con cero atajos. Cocina vista, harina y agua, y un estirado hipnótico que casi se disfruta tanto como el plato final. Con sello del grupo Jinweide y reconocimiento oficial desde Gansu (veréis placas en las paredes), aquí la autenticidad se la toman muy en serio. Hay entrantes resultones, pero mandan los noodles: siete grosores y más o menos picante según el gusto de cada uno. ¿Se puede comer bien por menos de 20 euros en la Barcelona del 2026? Sí, se puede. Mejor reservar.

¿Dónde? Aribau, 39 (Eixample Esquerre)

Más restaurantes chinos en Barcelona

Leer más
Publicidad

Japón: Koy Shunka

  • Japonesa
  • El Gòtic
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Japón: Koy Shunka
Japón: Koy Shunka
Foto: Koy Shunka

¿Qué? Los nigiris de Hideki Matsuhisa llegan perfectos, a temperatura exacta, y se deshacen en la boca con una precisión casi quirúrgica. Aquí la técnica japonesa y el producto mediterráneo juegan en otra liga: corte milimétrico, arroz impecable y equilibrio absoluto. Sentarse en barra y dejarse llevar es el plan. Aquí solo hay menús degustación: el Koy (10-11 platos, 115-139 euros) y el (G)Astro (13 platos, 177 euros). Dos o tres horas de disfrute serio. Bebida aparte. Nivel superior. Fue el primer japonés en lograr una estrella Michelin en Barcelona. Hoy ya hay tres más que la tienen; Suto, Kamikaze y Scapar

¿Dónde? Copons, 7 (Gòtic)

Más restaurantes japoneses en Barcelona

Leer más

Asia sur-oriental: Vietnam, Tailandia, Malasia y Filipinas

Vietnam: Món Việt

  • Vietnamita
  • Ciutat Vella
  • Crítica de Time Out
Vietnam: Món Việt
Vietnam: Món Việt
© Iván Moreno

¿Qué? Cataluña tiene la Escudella, Vietnam el pho. El plato nació hace solo un siglo en el norte del país y es el más consumido dentro y fuera de sus fronteras. En Barcelona lo podéis probar en Món Việt. Su pho es un caldo de ternera con un chup chup de más de cinco horas acompañado de fideos de arroz, tiras de carne, brotes de soja, cebollino, cilantro y lima. Si no sois de sopas, podréis elegir entre rolls, curry, fideos y boles de arroz. En la carta también veréis otro icono de la gastronomía vietnamita; el bocadillo bánh mì (pan de cristal con lomo de cerdo marinado, vegetales en salsa, cilantro y paté). 

¿Dónde? Sepúlveda, 94 (Sant Antoni)

Más restaurantes vietnamitas en Barcelona

Leer más

Malasia: Rasa Malaysia

  • Malaya
  • Dreta de l'Eixample
  • precio 2 de 4
Malasia: Rasa Malaysia
Malasia: Rasa Malaysia
Foto: Rasa Malaysia

¿Qué? Como era de esperar, en este restaurante malayo no podía faltar uno de los platos más emblemáticos de su gastronomía, el laksa. Este caldo con curri, fideos, gambas, pollo, tofu y bolitas de pescado es una de las sopas más deliciosas del mundo. También tenéis la versión vegana. No os asustéis por el picor de los chilis. Hay científicos que creen que la sustancia que contienen, la capsaicina, quema calorías, alivia los dolores y es buena para nuestra salud cardiovascular. La gastronomía malaya es una suma de cocinas locales, indias y chinas, así que en la carta encontraréis panes tipo roti, arroces con curry, dim sum y woks de fideos.

¿Dónde? Pg. de Sant Joan, 179 (Eixample Dret)

Leer más
Publicidad

Tailandia: Thai Erawan

  • Tailandesa
  • Sants
Tailandia: Thai Erawan
Tailandia: Thai Erawan
Foto: Thai Erawan

¿Qué? Abierto en 2020 por una pareja tailandesa-catalana, Thai Erawan es de esos secretos que confirman que no todo pasa en el centro. Escondido entre plaza Espanya y Magòria, aquí manda Aom, con tablas de sobra tras años cocinando en Koh Chang. Y se nota: curris, woks, noodles y platos que viajan directo al noreste tailandés, como el moo namtok o una tom kha kai aromática y reconfortante. De postre, arroz glutinoso con mango o tapioca con coco, apuesta segura. Menú de mediodía por 15,50 euros, raciones generosas y cervezas Singha o Chang para redondear. Local sencillo, cocina enorme.

¿Dónde? Sant Pere d'Abanto, 16 (Sants-Montjuïc)

Más restaurantes tailandeses en Barcelona

Leer más

Filipinas: Los Hermanos

  • Filipina
  • Sant Antoni
Filipinas: Los Hermanos
Filipinas: Los Hermanos
Foto: Los Hermanos

¿Qué? Teniendo en cuenta lo numerosa que es la comunidad filipina en Barcelona, su gastronomía sigue siendo poco conocida. Sant Antoni concentra probablemente la mayor parte de restaurantes tagalos, y Los Hermanos es uno de los más concurridos. En cada plato se mezclan capas de dulzor, picante, acidez y salinidad, con claras influencias chinas, españolas y estadounidenses. La carta se organiza en carnes, sopas, pescado y verduras, con estrellas como kilawin vientre, adobong baboy, palabok o kawali. Postres frescos y coloridos, como buko pandan y ube cheesecake. Raciones generosas, precios asequibles y terraza.

¿Dónde? Villarroel, 28 (Sant Antoni)

Leer más

Asia meridional: Bangladés, India, Nepal, Pakistán y Afganistán

Bangladés: El Curry

  • India
  • Sant Antoni
  • Crítica de Time Out
Bangladés: El Curry
Bangladés: El Curry
Foto: El Curry

¿Qué? Aunque India y Bangladés son vecinos, sus cocinas muestran diferencias claras: ambas explotan especias, arroz, legumbres y panes planos, pero en Bangladés el pescado manda. “El pescado y el arroz hacen a un bengalí”, dice un dicho local, y aquí se refleja en curry de ilish, boal, dorada o gambas. Los biryani de pollo, ternera y cordero tampoco decepcionan. Por la mañana, el dhal llena el local de bangladesíes: un desayuno imprescindible que también podéis encargar por teléfono o pedir a domicilio. El espacio es moderno, con ladrillo visto, ratán, madera y un pequeño altillo con mesas.

¿Dónde? Parlament, 54 (Sant Antoni)

Leer más

India: Saravanaa Bhavan

  • India
  • Ciutat Vella
India: Saravanaa Bhavan
India: Saravanaa Bhavan
Foto: Saravanaa Bhavan

¿Qué? Saravanaa Bhavan no es un indio cualquiera: es la mayor cadena vegetariana del mundo, nacida en Madrás en 1981 y presente en más de 100 locales de 24 países. Desde 2026 tiene un espacio enorme en la Rambla de Barcelona, con dos plantas, terraza y cocina abierta. La carta del sur de India ofrece hasta 370 platos: uttapam (‘la pizza india’), biriyani, dosas, samosas, idli, massala vada o el divertido pani puri. Dulces como gulab jamun, falooda o payasam y bebidas como lassi, chai o café filtrado. Consistencia garantizada sin alcohol, solo sabor auténtico.

¿Dónde? La Rambla, 122 (Ciutat Vella) 

Más restaurantes indios en Barcelona

Leer más
Publicidad

Nepal: Mummy's Momo House

  • Nepalesa
  • Dreta de l'Eixample
Nepal: Mummy's Momo House
Nepal: Mummy's Momo House
Foto: Mummy's Momo House

¿Qué? A un paso de la Sagrada Família, Mummy’s Momo es un pedacito de Nepal en Barcelona. En su carta veréis lo más popular de la gastronomía nepalesa, que mezcla tradiciones locales con influencias de India, China y Tíbet. Arroz, lentejas, verduras y especias en platos equilibrados, de lo cremoso a lo picante sin resultar abrumador. El protagonismo lo tienen las empanadillas momos: 18 tipos distintos, al vapor, fritos, en sopa, de carne o vegetarianos. También sorprenden los salteados bhutuwa (callos, mollejitas, corazón y lengua de cordero) y sukuti (carne seca de búfalo). Para los paladares menos atrevidos, fideos chow mein, arroz frito y opciones ligeras como el crep chatamari con huevo.

¿Dónde? Lepant, 346 (Eixample Dret) 

Leer más

Pakistán: Baby Jalebi

  • India
  • Sant Antoni
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Pakistán: Baby Jalebi
Pakistán: Baby Jalebi
Foto: Edgar Ortiz

¿Qué? Abierto en 2020, Baby Jalebi es un restaurante de cocina paquistaní que rinde homenaje a Kishwar, la madre de Mani y Majid Alam, los propietarios de este local y unos cuantos más (The Fish & Chips Shop, Antonia's Burger, Achaar, Bien Kebab, etc.).  La carta es corta pero potente. Platos como la ensalada dahi bale, la ocra ahumada, el pollo tikka masala o el cremoso palak paneer trasladan a Pakistán con autenticidad. Los postres, especialmente los jalebi y gulab jamun, son irresistibles. Menú al mediodía, precios populares y trato familiar; lo mejor de la tradición culinaria y el street food de Pakistán. 

¿Dónde? Sant Antoni (Gran Via, 450) y Gràcia (Martínez de la Rosa, 71)

Más restaurantes pakistaníes en Barcelona

Leer más
Publicidad

Afganistán: Kabul

  • Afgana
  • El Raval
Afganistán: Kabul
Afganistán: Kabul
Foto: Kabul

¿Qué? Si amáis la carne de cordero casi tanto como vuestras propias vidas, Kabul en el Raval es parada obligatoria. Este restaurante afgano fusiona sabores de Asia Central, Oriente Medio e India: kofta, kebab, tikka, pulao y naan, con carnes como cordero y pollo, arroz, legumbres y verduras. La cocina es aromática pero suave, con hierbas frescas y salsas de yogur. Aunque podréis elegir a la carta, la opción estrella para grupos es el Afghani Mix Platter: generosa bandeja de cordero tierno, arroz, verduras y ensalada, perfecta para compartir, con una relación calidad-precio difícil de superar.

¿Dónde? Rambla del Raval, 14 (Raval)

Leer más
Recomendado
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Barcelona

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.