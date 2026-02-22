Asia es el continente más grande y poblado del planeta: 49 países que abarcan aproximadamente el 30% de la superficie de la Tierra y albergan cerca del 60% de la población humana. Cuenta con una geografía extrema que incluye 62.800 km de costa, el punto más alto (el Monte Everest) y el punto más bajo terrestre (el Mar Muerto), los desiertos de Oriente Medio y las regiones heladas del norte de Asia. Allí se hablan más de 2.300 idiomas y se practican las principales religiones del mundo. ¿Y cómo se traduce todo esto en términos gastronómicos? Pues en platos enormemente variados.

Asia en Barcelona

Aunque la ciudad aún no cuenta con representación gastronómica de todos los países asiáticos, la oferta de restaurantes es amplia. Sin salir de Barcelona es posible saborear dumplings como los guoties chinos o las gyozas japonesas, degustar momos nepalíes, adentrarse en curries del sudeste asiático elaborados con leche de coco o probar la versión japonesa espesada con roux. Tampoco faltan clásicos como la sopa pho vietnamita, el laksa malayo o el tom yum goong tailandés.

