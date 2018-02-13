Abierto en 2017 y hoy en manos de Duc Khiem Nguyen y su equipo, Tutu es, sin discusión, EL vietnamita del Clot. Aquí va un plan redondo: primero vermut en la mítica bodega Sopena y, después, festín asiático como toca. Están a escasos metros el uno del otro. En la carta están los imprescindibles de cualquier vietnamita que se precie —rollitos frescos y fritos, el bocadillo banh mi, la sopa pho—, pero con pequeños guiños de temporada que hacen que la propuesta cambie ligeramente entre invierno y verano.

Las especialidades

Apuntad, porque aquí se viene a esto (son cuatro y bien afinadas): la ensalada crujiente de repollo con zanahoria, cebolla, hierbas frescas, cacahuetes, cebolla frita y su salsa bien equilibrada (gỏi gà bắp cải), fresca, aromática y adictiva; el crep extra crujiente con masa de harina de arroz, leche de coco, cúrcuma y cerveza, relleno de brotes de soja, carne y gambas, y servido con lechuga, nabo fermentado, hierbas aromáticas y salsa nuoc mam (bánh xèo), para pringarse felizmente; el arroz al estilo Ho Chi Minh con cerdo a la brasa marinado durante horas (o pollo), gambas, huevo frito, lechuga, pepino y salsa nuoc mam —pescado, limón, chili y azúcar—; y, finalmente, la sopa picante de ternera típica de la ciudad de Huế, con fideos de arroz, ternera, salchicha vietnamita de cerdo, hierba limón, brotes de soja, cebolla, limón y hierbas frescas, ideal para paladares que buscan emociones fuertes (sí, pica).

Más

En los postres no se andan con rodeos: solo dos opciones, pero caseras. Perlas de tapioca con leche de coco o pudin de tofu con pasas y almendras.

Para beber, cerveza vietnamita Saigon y la tailandesa Singha. Si no bebéis alcohol: agua de hibiscus con chía, limón y menta; soda de tamarindo y piña; té con melocotón o café vietnamita con leche condensada, intenso y dulzón.

Dirección

Clot, 31 (Sant Martí)

Cómo llegar

Metros Clot (L1, L2) o Glòries (L1)

Horario

De lunes a sábado, de 11.30 a 16 h y de 20 a 23 h

Domingo, de 12.30 a 16 h

Contacto

Teléfono: 93 382 40 13

Web: tutuvietnamesecuisine.com

Correo electrónico: info@tutuvietnamesecuisine.com

Instagram: @tutu_vietnamese_cuisine