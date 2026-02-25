Suscríbete
Vietnam House
Vietnam House

Mireia Font
La historia

Yen Thi Vu, nacida y criada en la provincia de Nghe An, al norte de Vietnam, llegó a Barcelona para estudiar un máster en marketing. Una vez finalizado, se instaló en Reus y abrió el restaurante vietnamita The Lotus Bistro (ahora llamado Vietnam House Reus). En 2025 dio el salto a Barcelona para abrir este local junto al Passeig Sant Joan.

La comida

Los cocineros son vietnamitas, y se nota. Pocas concesiones, máximo respeto por la tradición culinaria que han mamado y todo elaborado desde cero.

Para abrir el apetito, el rollito nem, relleno de cerdo, setas y verduras, que se sirve con hojas frescas y se envuelve en lechuga. Se moja en salsa de pescado y ocurre la magia: crujiente por fuera, fresco por dentro y con ese equilibrio dulce-salado que engancha. También podéis optar por los dumplings ha cao o por el rollito al vapor goi cuon, con gambas, cerdo, verduras y fideos de arroz bien prensados, listos para mojar en salsa de cacahuete. Suave, aromático e igual de adictivo que las propuestas anteriores.

La sopa pho tampoco falla. Aquí el caldo se cuece a fuego lento durante unas 12 horas con anís estrellado, cardamomo, canela, semillas de cilantro y jengibre, con ternera o pollo. Profundo, fragante y reconfortante, como debe ser.

Inspirado en la comida callejera de Hanoi, está el bún cha: cerdo a la brasa y albóndigas caseras marinadas con hierba limón, acompañadas de fideos de arroz y verduras. Y entre los platos que están volando, un arroz con pollo perfumado con setas, citronela y lima que ya es un imprescindible.

Terminad la comida con un sorbete de jengibre y limón o un helado de coco. Para bajarlo todo, café vietnamita, preparado con filtro individual en la mesa o, si sois más de té, pedid el de caña de azúcar con sabor a lima o el de melocotón con notas de naranja y hierba limón.

El local

Si no fuera por un par de cuadros y los sombreros de hoja típicos de Vietnam que hacen de lámparas, nada haría pensar que estáis en un restaurante asiático. Yen apuesta por la sobriedad bien entendida. Es decir, acogedora: paredes blancas y de ladrillo visto, mobiliario de madera clara y predominio de tonos neutros.

Dirección

Consell de Cent, 414 (Eixample Dret)

Cómo llegar

Metro Tetuan (L2)

Horario

De lunes a domingo, de 13 a 16.30 h y de 19 a 23 h

Contacte

Teléfono: 93 559 08 05

Web: vietnamhouse.es

Instagram: @vietnamhouse.bcn

Detalles

Consell de Cent, 414
Barcelona
08009
M: Tetuan (L2)
De lu. a do. de 13 a 16.30 h y de 19 a 23 h
