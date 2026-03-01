Time Out dice

Abierto a finales de 2023, aunque el nombre del local remita inevitablemente a la archifamosa sopa vietnamita, aquí la cosa va mucho más allá del pho. La carta es amplia y apetece recorrerla sin prisas: ensaladas con mango fresco, rollitos con distintos rellenos, creps, bocadillos banh mi, woks y currys aromáticos. Entre los imprescindibles, el bún bò nam bộ —esa ensalada templada con fideos de arroz, ternera, hierba limón, cacahuetes, chalotas fritas y un buen puñado de hierbas frescas— o el pollo estofado con hierba limón, jugoso y fragante, servido con arroz jazmín.

También hay espacio para platos menos habituales, como el com ga xoi mo, su pollo especial hervido y después frito, o el bò sốt tiêu den, finas lonchas de ternera a la pimienta negra con verduras crujientes en una salsa sabrosa y con chispa. En Vietnam es un plato de celebración, típico de bodas y banquetes. Además, buena parte de las recetas tienen versión vegana.

La carta es extensa, así que si dudáis, el menú combo (19 euros) es una apuesta segura. Entre semana, al mediodía, ofrecen un menú muy completo por 13,90 euros, con 11 entrantes, 24 principales, 3 postres y 5 bebidas para elegir.

Para beber, tés de melocotón, lychee o naranja, además del clásico café vietnamita de filtro.

El local es estrecho, con una barra larga nada más entrar, mobiliario de madera y un interiorismo moderno y sencillo. Algún cuadro vietnamita en las paredes nos recuerda, sin estridencias, que estamos donde estamos.

Dirección

Viladomat, 56 (Sant Antoni)

Cómo llegar

Metros Sant Antoni (L2) y Poble Sec (L3)

Horario

De lunes a domingo de 13 a 17 h y de 19.30 a 23 h

Contacto

Teléfono: 93 027 86 61

Instagram: @pho_viet_barcelona