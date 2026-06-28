[category]
[title]
Abierto a principios de 2026, Barra Oso es el proyecto de Óscar Álvarez (ex Fismuler, Molino de Pez, Mesa Lobo). Sirve platos hechos en casa de principio a fin, sencillos, divertidos y aparentemente sin elaboraciones demasiado complejas.
La idea es compartirlo todo: entrantes como el sándwich crujiente de callos y morro, napado con ajada, y platos principales como el calamar de costa con guiso de tendones, garbanzos y coles de Bruselas, o la contramuslo de pollo KFC con salmuera, tempura picante, salsa tártara, ensalada de hierbas con ponzu y huevas de trucha. Para beber, un centenar de referencias de vino, muchas servidas por copas.
Interiorismo industrial, cocina abierta con barra, algunas mesas, un reservado al fondo y un tocadiscos.
[category]
[title]
Discover Time Out original video