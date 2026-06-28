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Barcelona

Barra Oso
Foto: Barra Oso | Barra Oso

Barra Oso

  • Restaurantes
  • Sarrià - Sant Gervasi
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Abierto a principios de 2026, Barra Oso es el proyecto de Óscar Álvarez (ex Fismuler, Molino de Pez, Mesa Lobo). Sirve platos hechos en casa de principio a fin, sencillos, divertidos y aparentemente sin elaboraciones demasiado complejas.

La idea es compartirlo todo: entrantes como el sándwich crujiente de callos y morro, napado con ajada, y platos principales como el calamar de costa con guiso de tendones, garbanzos y coles de Bruselas, o la contramuslo de pollo KFC con salmuera, tempura picante, salsa tártara, ensalada de hierbas con ponzu y huevas de trucha. Para beber, un centenar de referencias de vino, muchas servidas por copas.

Interiorismo industrial, cocina abierta con barra, algunas mesas, un reservado al fondo y un tocadiscos.



Detalles

Dirección
Muntaner, 248
Barcelona
08021
Transporte
M: Hospital Clínic (L5)
Precio
€€€
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