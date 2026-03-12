Time Out dice

La comida

Los tres grandes protagonistas de la carta son el thiebou djeune —un clásico de Senegal preparado con pescado, arroz y salsa de tomate—, el attieke, conocido como el 'cuscús marfileño', que se sirve con pollo, verduras y una base de yuca fermentada granulada, y el maffe, originario de Mali pero muy popular también en Senegal y Gambia: un delicioso estofado de cacahuete profundo y reconfortante. El pollo al estilo Begge es otra apuesta segura: marinado con una mezcla secreta de especias y después frito hasta quedar crujiente por fuera y jugoso por dentro. Llega a la mesa acompañado de plátanos fritos y una ensalada fresca, todo rematado con una salsa casera —también secreta— que redondea el plato.

Para picar, hay otras especialidades de África occidental como los akkra —típicos de Nigeria, unos buñuelos de alubias blancas—, yuca frita con salsa de anacardos y plátano frito con salsa de tomate picante. De vez en cuando, el Mediterráneo también se cuela en la carta con una interpretación personal de las bravas y algunas ensaladas frescas.

De postre, dos clásicos: bourake (pan rallado, cacahuete, nuez moscada, canela y yogur) y thiakry (mijo, coco rallado, leche de coco y yogur).

Bebidas

Hay tres bebidas especialmente interesantes: bouye (elaborada con yogur y fruto de baobab), bissap —agua de hibisco y auténtica bebida nacional de Senegal— y un refrescante zumo de jengibre y piña. ¿Alcohol? También: podéis probar la versión tipo mule de las dos últimas.

El local

A dos pasos del Liceu, el local es pequeño y estrecho pero acogedor, con paredes blancas que sirven de lienzo para fotografías de figuras africanas ilustres y distintas piezas de arte. El espacio está bien aprovechado y permite repartir teranga —la hospitalidad senegalesa— con generosidad entre todas las mesas.

Más

Hay música en directo (y no es raro que algunos comensales acaben levantándose a bailar) y exposiciones de arte. Cuando hay partidos de fútbol importantes, también se enciende la pantalla.

Dirección

Sant Pau, 10 (Raval)

Cómo llegar

Metro Liceu (L3)

Horario

De domingo a viernes de 12 a 24 h

Sábado de 12 a 1 h

Contacto

Teléfono móvil: 652 613 589



Instagram: @begge.africa