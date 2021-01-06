Abierto en 1986, este centro deportivo de la Bonanova viene con servicio de aparcacoches… así que ya os hacéis una idea: barato, no es. ¿Qué lo convierte en uno de los gimnasios más exclusivos de la ciudad? Sus 16.000 m², jardines con vistas increíbles y sus instalaciones y servicios de primer nivel. Está especialmente pensado para tenis, pádel, natación, fitness y entrenamiento personal.

Dentro

Encontraréis varias salas de fitness y cycling con más de 150 actividades dirigidas a la semana, pistas de squash, tenis de mesa, piscina interior climatizada, sala de pilates equipada con máquinas Cadillac y Reformer, servicio médico deportivo y de nutrición, spa, centro estético, peluquería, restaurante, bar, sala social, ludoteca y tienda deportiva.

Fuera

Pistas de tenis y pádel, dos piscinas al aire libre, terraza para entrenar bajo el sol y solárium.

Para los pequeños

Cursos de deportes de raqueta, natación, artes marciales, danza hip hop y patinaje en línea. Y en verano, campus y talleres.