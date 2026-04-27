Brothers Poblenou

Time Out dice

Brothers es producto de la asociación de Madre Lievito, grupo de restaurantes –que no cadena– de pizza napolitana de Barcelona con los hermanos Gino y Giorgio Apa, dos hermanos napolitanos con experiencia en estrellas Michelin italianas, como Osteria Francescana. No es un restaurante, sino una tienda de pizza al corte, pero aquí la pizza al taglio además de ser un recurso para comer rápido, tiene ambición de laboratorio de sabores. Los hermanos Apa han desplegado una carta con 20 opciones donde el juego de ingredientes busca horizontes poco transitados. Encontramos desde la austeridad de la Marinara –tomate cherry, aceite de ajo y orégano– hasta recetas barrocas. Es el caso de su versión de la Carbonara, que coronan con una crema de huevo, o la porción de pizza de Cheese Burger, que traslada la carne picada, el pepinillo confitado y el queso cheddar al formato de masa italiana.

Que por cierto, tiene su gracia: está hecha con masa madre muy hidratada y ligera, lo que hace que el bocado sea de lo más digerible y se evite ese mal dormir salado que te puede proporcionar la comida callejera poco selecta (que no es el caso). Entre las mejores pizzas de Barcelona, sección taglio, sin duda. Si a esto le sumamos la calidad de los ingredientes, la mayoría de productos de DO italianas, y el añadido de fritos placenteros poco ortodoxos como la frittura de lasaña, la satisfacción es innegable.