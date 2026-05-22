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Barcelona

Can Xus

  • Restaurantes
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El restaurante Can Xus es uno de los más emblemáticos de la ciudad de Barcelona, y toda una institución en el barrio de Horta. Con casi un cuarto de siglo dando de comer con exquisitez y cordialidad a todo aquel que traspasa sus puertas, Can Xus puede presumir de ser un restaurante en el que uno se siente verdaderamente como en casa.

Aquí encontraréis un trato cercano y amable que transformará vuestra estancia en Can Xus en un recuerdo entrañable y cálido, trufado por una cocina familiar y típica, que partiendo de la mejor materia prima es especialista tanto en productos del mar como de la tierra, destacando el suquet de rape y marisco, las gambas al azafrán o el solomillo relleno de jamón de Jabugo. Respira el aroma familiar y agradable que encontraréis en Can Xus y empapaos de su llamativa y bonita filosofía: "El éxito consiste en obtener lo que uno desea. La felicidad, en disfrutar lo que se obtiene."

Detalles

Dirección
Horta, 41
Barcelona
08031
Transporte
M: Horta (L5)
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