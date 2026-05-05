Crêperie Bretonne

Time Out dice

En Barcelona se comen creps desde el año 69 y este fue el primer local que las ofreció. Cuando madame Ricau se jubiló le traspasó el negocio Archi y José, que todavía lo llevan. No os asustéis al entrar: fotos descoloridas, cuadros de todo tipo y muchas capas de pintura. Encontraréis platos Duralex y creps sencillas por menos de 6 €. Triunfan las básicas de jamón, queso, huevo y champiñones, combinados de mil maneras. Pero también hacen otras más elaboradas, como las dulces flambeadas. Probad la de chocolate y coco.