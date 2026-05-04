Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Creps Barcelona
Foto: Creps Barcelona | Creps Barcelona

Creps Barcelona

  • Restaurantes | Francesa
  • Esquerra de l’Eixample
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
Publicidad

Time Out dice

En este local, abierto en 1999 en la esquina de Enric Granados con Mallorca, elaboran cada día creps con receta propia y galettes bretonas siguiendo la tradición. Empecemos por las quince galettes que aparecen en la carta: las preparan con trigo sarraceno, una harina ecológica integral y sin gluten, sin añadir leche ni ninguna materia grasa. La clásica de espinacas y queso, por ejemplo, se corona con miel. También hay versiones más actuales, como la 'pulled', con pollo desmechado, huevo, champiñones y cebolla confitada.

En cuanto a los creps dulces, hechos con harina de trigo, huevo, leche, azúcar y canela, hay hasta dieciséis variedades diferentes y, por supuesto, no falta la icónica Suzette, con mermelada de naranja amarga, azúcar y Cointreau flambeado.

Más allá de creps y galettes, la carta incluye una buena selección de entrantes para picar —patatas fritas, hummus, guacamole, tablas de embutidos y quesos— y varias ensaladas, como la famosa Niçoise (lechuga trocadero, hoja de roble, judía fina, pepino, anchoa, tomate, huevo duro y atún).

La carta de bebidas —cafés, zumos, smoothies, aperitivos, vinos, cervezas y sidra bretona Galipette— se adapta a su amplio horario. Aquí se puede desayunar, comer, merendar y cenar.

El local cuenta además con terraza.

Horario

De domingo a juves de 9.30 a 23.30 h

Viernes de 9.30 a 1 h

Sábado de 11.30 a 1 h

Dirección

Enric Granados, 38 (Eixample Esquerre)

Cómo llegar

Metro Diagonal (L3, L5)

FGC Provença

Contacto

Teléfono: 93 452 88 31

Web: crepsbarcelona.com

Instagram: @crepsbarcelona

Detalles

Dirección
Enric Granados, 38
Barcelona
08008
Transporte
M: Diagonal (L3, L5) FGC: Provença
Horas de apertura
De do. a ju. de 9.30 a 23.30 h. Vi. de 9.30 a 1 h. Sá. de 11.30 a 1 h
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.