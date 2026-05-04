Time Out dice

En este local, abierto en 1999 en la esquina de Enric Granados con Mallorca, elaboran cada día creps con receta propia y galettes bretonas siguiendo la tradición. Empecemos por las quince galettes que aparecen en la carta: las preparan con trigo sarraceno, una harina ecológica integral y sin gluten, sin añadir leche ni ninguna materia grasa. La clásica de espinacas y queso, por ejemplo, se corona con miel. También hay versiones más actuales, como la 'pulled', con pollo desmechado, huevo, champiñones y cebolla confitada.

En cuanto a los creps dulces, hechos con harina de trigo, huevo, leche, azúcar y canela, hay hasta dieciséis variedades diferentes y, por supuesto, no falta la icónica Suzette, con mermelada de naranja amarga, azúcar y Cointreau flambeado.

Más allá de creps y galettes, la carta incluye una buena selección de entrantes para picar —patatas fritas, hummus, guacamole, tablas de embutidos y quesos— y varias ensaladas, como la famosa Niçoise (lechuga trocadero, hoja de roble, judía fina, pepino, anchoa, tomate, huevo duro y atún).

La carta de bebidas —cafés, zumos, smoothies, aperitivos, vinos, cervezas y sidra bretona Galipette— se adapta a su amplio horario. Aquí se puede desayunar, comer, merendar y cenar.

El local cuenta además con terraza.

Horario

De domingo a juves de 9.30 a 23.30 h

Viernes de 9.30 a 1 h

Sábado de 11.30 a 1 h

Dirección

Enric Granados, 38 (Eixample Esquerre)

Cómo llegar

Metro Diagonal (L3, L5)

FGC Provença

Contacto

Teléfono: 93 452 88 31

Web: crepsbarcelona.com

Instagram: @crepsbarcelona