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Barcelona

El Bar de l'Antic Teatre

Reseña

El Bar de l'Antic Teatre

5 de 5 estrellas
El Bar de l'Antic Teatro en el Born es uno de los principales puntos de encuentro de artistas, vecinos y colectivos del barrio.
  • Restaurantes | Española
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Time Out dice

A principios de 2003, un grupo de artistas que buscaban un espacio para las artes escénicas se encontró con un lugar que ya había sido la sede del Teatro del Cercle Barcelonès de Sant Josep, fundado en 1879 y dedicado al teatro amateur hasta 1976.

Hoy, Antic Teatre y su enorme terraza anárquica, llena de vida humana y vegetal, inseparable de todo lo que ocurre en el underground, son un auténtico oasis: uno de los espacios con más encanto del centro. Quizá ya no sea un secreto, pero sigue mereciendo la pena visitarlo.

Tened en cuenta que funciona con filosofía de «hazlo tú mismo»: no se pueden reservar mesas y debéis hacer el pedido en la barra y llevaros la bebida al exterior. Es la principal fuente de ingresos del centro social y cultural que gestiona el espacio, además de un punto de encuentro entre artistas, vecinos y colectivos.

Detalles

Dirección
Verdaguer i Callís, 12
Gòtic
Barcelona
08003
Transporte
Urquinaona (M: L1-L4)
Precio
Horas de apertura
De 16 h a 24 h.
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