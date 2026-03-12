Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Foni
Foto: Foni | Foni

Foni

  • Restaurantes | Africana
  • El Raval
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
Publicidad

Time Out dice

No nos engañemos: el Foni se hizo célebre por sus refrescantes ginger mojitos a precios más que amables y por su terraza bajo las palmeras, junto a la EOI de Drassanes. Pero ojo, que sus platos senegaleses y gambianos también merecen atención. La carta ofrece ocho opciones: mafe de pollo con cuscús o arroz (el más solicitado por la clientela), super kanja de ternera y espinacas, thép bu yapp de ternera y tomate, thiou de pescado y verduras, thie boudienne de pescado y tomate, su versión vegetariana y yassa de pollo con arroz. El plato más caro cuesta solo 9 euros y, si vais con poca hambre, podéis pedir media ración por 6,5 euros.

Detalles

Dirección
Est, 9
Barcelona
08001
Transporte
M: Drassanes (L3)
Horas de apertura
De lu. a do. de 12 a 1 h
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.