Time Out dice

No nos engañemos: el Foni se hizo célebre por sus refrescantes ginger mojitos a precios más que amables y por su terraza bajo las palmeras, junto a la EOI de Drassanes. Pero ojo, que sus platos senegaleses y gambianos también merecen atención. La carta ofrece ocho opciones: mafe de pollo con cuscús o arroz (el más solicitado por la clientela), super kanja de ternera y espinacas, thép bu yapp de ternera y tomate, thiou de pescado y verduras, thie boudienne de pescado y tomate, su versión vegetariana y yassa de pollo con arroz. El plato más caro cuesta solo 9 euros y, si vais con poca hambre, podéis pedir media ración por 6,5 euros.