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En 2022, Lorenzo Belloni (ex Sartoria Panatieri) y Giuliano Ciaramitaro abrieron un pequeño local en la calle Clot. Tenían clarísimo que no querían montar ni una pizzería ni un restaurante de pasta al uso, así que miraron hacia esos locales italianos que combinan tienda gourmet y espacio para comer algo al momento. De esa idea nació Il Palato, un proyecto que apenas cuatro años después acabaría siendo reconocido con un Solete Repsol.
La propuesta reúne una selección excelente de productos italianos: embutidos como prosciutto, finocchiona, mortadela, porchetta o pastrami; quesos como parmesano, Fiore Sardo, Taleggio, Primo Sale o burrata; y focaccias, con una receta diferente cada mes. También preparan entrantes como las bruschettas o el rollito de speck relleno de robiola, además de platos más contundentes como la parmigiana di melanzane o el provolone al horno.
Para acompañar, no faltan los Spritz, los vinos italianos ni una cuidada selección de cervezas artesanas. Y para terminar, un tiramisú casero o un espectacular coulant de chocolate con corazón de pistacho.
De martes a viernes tienen menú de mediodía por 12 euros, con focaccia y bebida incluidas.
El espacio es pequeño y acogedor: dentro hay un mostrador, una barra y unas pocas mesas; fuera, una terraza diminuta perfecta para el 'dolce far niente'.
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