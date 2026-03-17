Time Out dice

Jaime J. Renobell es una empresa familiar que nació en 1945 junto al antiguo Mercado del Born, cuando Jaime Renobell tomó el traspaso de un mayorista de frutos secos. Tras el cierre del mercado en 1972, la familia decidió quedarse en el barrio y diversificar su negocio con golosinas y juguetes de feria para feriantes, quioscos y castañeros. En 1989 compraron el emblemático local de Passeig Picasso, donde hoy siguen despachando a granel tres generaciones más tarde.

Su fuerte son las legumbres secas, harinas y cereales –¡toda una pared de copos para el desayuno!– pero tienen casi 2.000 referencias que abarcan miel, golosinas y especias. Podéis elegir entre 23 tipos de judías. ¡O nueve variedades de lentejas! Mantienen la filosofía de siempre: servicio cercano, calidad, variedad y precios competitivos, con ese aroma especiado que los ha hecho únicos. Historia viva de la ciudad.

Dirección

Passeig de Picasso, 34 (Born)

Cómo llegar

Metro Barceloneta (L4)

Horario

De lunes a viernes de 9.15 a 20 h

Sábado de 9.15 a 14 h

Contacto

Teléfono: 93 319 76 36

Web: jrenobell.eu

Instagram: @tienda_jjrenobell