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Barcelona

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Comprar a granel en Barcelona

Conciencia ecológica a peso: salud y respeto por el planeta

Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Más allá del ahorro, cuando compramos a granel son todo ventajas. Reducimos residuos —adiós, envases de plástico de un solo uso; hola, consumo sostenible—, podemos comprar solo lo que necesitamos, y así evitamos desperdicios y comida caducada, y accedemos a productos con mayor frescura y calidad. Además, descubrimos nuevos alimentos y variados que no siempre se venden envasados y, de paso, apoyamos la producción local y cuidamos el medio ambiente. Os hemos convencido, ¿verdad?

Clásicos y modernos a granel

En Barcelona, los comercios clásicos a granel siguen siendo referencia: Casa Perris, Graneria Sala, Parami o Jaime J. Renobell. Y desde la crisis de 2008 surgió una nueva generación de tiendas que mantienen viva esta filosofía. Gràcia se ha convertido en el barrio con más opciones, aunque en este listado también encontraréis locales en otros rincones de la ciudad. Leed, leed.

¡NO TE LO PIERDAS! Cinco tiendas independientes de alimentación ecológica

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Gramo a gramo

Casa Perris

  • Tiendas
  • Tienda de comestibles
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Casa Perris
Casa Perris
Foto: Casa Perris

Antes de decidir, situáos en el centro de esta tienda de grano y dejad que vuestros sentidos se llenen de aromas: los olores de legumbres recuperadas y de frutos secos recién tostados os rodearán. Los amantes de las harinas descubrirán hasta 40 variedades distintas, ideales para pan, pasta, pizza o bollería. Además, en todos los productos envasados se indica la distancia que separa la tienda del productor para mostrar el compromiso con la proximidad y la calidad.

Dónde: Plaça Comercial, 2 (Born)

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Jaime J. Renobell

  • Tiendas
  • Colmado
  • Ciutat Vella
Jaime J. Renobell
Jaime J. Renobell
Foto: Jaime J Renobell

El señor Renobell no tiene ninguna duda que el granel nunca pasa de moda. Ya sea por motivo de salud o ahorro, este emporio fundado en 1945 está siempre lleno hasta los topes. Su fuerte son las legumbres secas, harinas y cereales – ¡una pared entera de cereales para desayunar!– pero tienen casi 2.000 referencias que engloban miel, chucherías y especias. 

Dónde: Pg. de Picasso, 34 (Born)

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Graneria Sala

  • Tiendas
  • Gràcia
Graneria Sala
Graneria Sala
Foto: Graneria Sala

Si no estuviera en medio de la Travessera de Gràcia, parecería que se entra en un establo. Fundada en 1885, es una de las tiendas más antiguas de la ciudad, aquí disponen de cualquier legumbre seca que se os pueda pasar por la cabeza, y los nuevos tiempos les han hecho ampliar la oferta a las semillas ecológicas: soja, sésamo, quinoa, amaranto o bulgur. Una buena selección de frutos secos y 30 tipos de harina os darán ganas de aprender a hacer pan.

Dónde: Travessera de Gràcia, 137 (Gràcia)

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Parami

  • Tiendas
  • Tienda especializada en comida y bebida
  • Eixample
Parami
Parami

Estáis en la meca de los frutos secos al por mayor y al detal. Esta empresa, que es una de las tres patas de la horchatera  La Valenciana, tiene servicio de mayorista en bares, restaurantes y pastelerías, pero también una tienda y obrador donde podréis encontrar cualquier tipo de fruto seco que se os pase por la cabeza, ya sea a granel o envasado. La cifra son unas 1.000 referencias. Y muchas más en saco: productos dietéticos, chocolates, turrones…

Dónde: Diputació, 202-204 (Eixample Esquerre)

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Al Gra: del sac al plat

  • Tiendas
  • Colmado
  • Gràcia
Al Gra: del sac al plat
Al Gra: del sac al plat
Foto: Al Gra: del sac al plat

En 2012, Liliana, barcelonesa con formación en sociología, y Esteban, periodista llegado de Argentina, pasaron de compartir escalera a fundar una tienda de productos a granel a un paso del mercado de la Llibertat. Con pasión por la cocina y visión local, pronto conquistaron al barrio de Gràcia. Su cuidada selección de legumbres, arroces, galletas, frutos secos, pasta, miel y especias creció hasta cerca de 1.000 referencias, muchas ecológicas.

Dónde: Sant Cristòfol, 17 (Gràcia)

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Bon Granel

  • Tiendas
  • Tienda de comestibles
  • Sants
Bon Granel
Bon Granel
Foto: Bon Granel

A pocos metros del mercado de Sants, Bon Granel ofrece más de 400 productos a peso, todos ecológicos y de primera calidad. Entre sacos y frascos se encuentran legumbres, arroces, harinas, pastas, tés, cafés, mieles, frutos secos y fruta deshidratada. Ana, al frente del proyecto, apuesta por recuperar la compra tradicional, cercana y responsable. Los clientes pueden traer sus propios envases o usar alternativas compostables. Además, la tienda organiza talleres y charlas sobre salud y sostenibilidad.

Dónde: Sants, 143 (Sants)

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Gra de Gràcia

  • Tiendas
  • Tienda especializada en comida y bebida
  • Gràcia
Gra de Gràcia
Gra de Gràcia
Foto: Gra de Gràcia

En 2012, Sara Ingelmo y Jordi Escoriza inauguraron su primera tienda de productos a granel en la calle Puigmartí, un proyecto que pronto se expandió con un segundo local en Cigne y un tercero en Bonanova. Sus estanterías reúnen cerca de 600 productos ecológicos y de proximidad: arroces, pastas, cereales, cafés, harinas, azúcares, mieles, mermeladas, galletas y aceites. Su misión es fomentar un consumo responsable: comprar solo lo necesario, evitar envases de un solo uso y apostar por un futuro más sostenible.

Dónde:

Puigmartí, 11 (Gràcia)

Cigne, 10 (Gràcia)

Bonanova, 6 (Sarrià-Sant Gervasi)

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Grans de la terra

  • Tiendas
  • Tienda de comestibles
  • Sant Antoni
Grans de la terra
Grans de la terra
Foto: Grans de la terra

En 2016, dos amigos con la misma visión decidieron crear un espacio de compra diferente: acogedor, sostenible, consciente y completamente vegano. Grans de la Terra se ha convertido en un comercio de barrio de referencia, con atención cercana. Su oferta abarca productos a granel, fruta y verdura ecológica y de proximidad, así como opciones envasadas de alta calidad. Trabajan únicamente con proveedores comprometidos con el respeto al medio ambiente.

Dónde: Av. de Mistral, 62 (Sant Antoni)

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