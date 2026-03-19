Más allá del ahorro, cuando compramos a granel son todo ventajas. Reducimos residuos —adiós, envases de plástico de un solo uso; hola, consumo sostenible—, podemos comprar solo lo que necesitamos, y así evitamos desperdicios y comida caducada, y accedemos a productos con mayor frescura y calidad. Además, descubrimos nuevos alimentos y variados que no siempre se venden envasados y, de paso, apoyamos la producción local y cuidamos el medio ambiente. Os hemos convencido, ¿verdad?

Clásicos y modernos a granel

En Barcelona, los comercios clásicos a granel siguen siendo referencia: Casa Perris, Graneria Sala, Parami o Jaime J. Renobell. Y desde la crisis de 2008 surgió una nueva generación de tiendas que mantienen viva esta filosofía. Gràcia se ha convertido en el barrio con más opciones, aunque en este listado también encontraréis locales en otros rincones de la ciudad. Leed, leed.

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