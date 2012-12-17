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Graneria Sala
Foto: Graneria Sala | Graneria Sala

Graneria Sala

  • Tiendas
  • Gràcia
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Los grandes portales verdes del 137 de la Travessera de Gràcia ya hacen sospechar que detrás se esconde historia. Este es uno de los comercios más antiguos de Barcelona, casi tal como lo abrieron Isidre Sala y Antònia Vilaseca. Originarios de Puigverd d’Agramunt, en la comarca del Urgell, soñaron con un futuro mejor cerca de la ciudad y, en 1885, recorrieron los kilómetros que separaban su pueblo de la villa de Gràcia en un carro tirado por caballos.

Dentro del local, los cajones de madera verde con tapa transparente esconden cereales, legumbres y frutos secos y deshidratados de todo tipo, más de cuatrocientos productos que van desde pasas y higos de proximidad hasta quinoa, anacardos y cocos importados, todo a granel. Hoy, Miquel Garcia, junto con Sònia Merino, atiende el mostrador con cuidado y dedicación, siguiendo la tradición que él mismo aprendió hace más de cincuenta años como aprendiz. La oferta ha crecido, pero el encanto y el aire de tienda de época se han mantenido intactos.

Dirección

Travessera de Gràcia, 137 (Gràcia)

Cómo llegar

Metro Diagonal (L3, L5) y Fontana (L3)

Horario

De lunes a sábado de 9 a 20.30 h

Contacto

Teléfono: 93 152 71 17

Detalles

Dirección
Travessera de Gràcia, 137
Barcelona
08012
Transporte
Fontana (M: L3)
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