Time Out dice

A un paso del mercado de Sants, Bon Granel reúne más de 400 productos a granel de gran calidad y ecológicos. En sus sacos y botes veréis legumbres, arroces, harinas, pastas, tés y cafés, mieles, frutos secos o fruta deshidratada, entre muchos otros. Al frente está Ana, que reivindica una forma de comprar más tradicional, como la de antes. Su proyecto pone el acento en la cercanía con la clientela, la calidad y la reducción de residuos. Se pueden llevar envases propios o utilizar alternativas biodegradables y compostables disponibles en tienda. Además, organiza charlas, talleres y cursos vinculados a la salud; mejor seguirle la pista en redes sociales para no perderse nada.

Dirección

Sants, 143 (Sants)

Cómo llegar

Metro Plaça Sants (L1, L5)

Horario

De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17 a 20 h

Sábado de 10 a 14 h

Contacto

Teléfono: 634 448 226

Web: bongranel.es

Instagram: @bongranel