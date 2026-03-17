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Parami
Foto: Parami | Parami

Parami

  • Tiendas | Tienda especializada en comida y bebida
  • Eixample
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Time Out dice

El negocio arranca en 1910 con Maria Planelles, de Xixona, que se instaló en Barcelona para traer los turrones de su pueblo y horchata elaborada con chufas de Alboraia. Con empuje y visión, la familia abrió la primera horchatería de la ciudad, La Valenciana (Aribau, 16), y en los años 50 dio un paso más con Parami, hoy un templo para los amantes de la cocina, tanto profesionales como aficionados. Ya van por la cuarta generación: Ana Cortés está al frente del mostrador, Guillermo se encarga del obrador y Carlos lleva la gestión.

En Parami encontraréis más de mil referencias para la pastelería y la cocina, con una buena parte de producto propio. Frutos secos recién tostados, harinas ecológicas, chocolates, especias, frutas deshidratadas y confitadas… Todo se presenta con mimo en los clásicos cajones de madera y, como no podía ser de otra manera, la venta es a granel. Al fondo, el obrador y el tostador garantizan frescura y ese punto artesano que marca la diferencia.

Dirección

Diputació, 204 (Eixample Esquerre)

Cómo llegar

Metro Universitat (L1, L2)

Horario

De lunes a viernes, de 9.30 a 14 h y de 16.30 a 20 h
Sábados, de 10 a 14 h y de 17.30 a 20.30 h

Contacto

Teléfono: 93 454 61 44
Web: lavalenciana.com
Instagram: @lavalenciana1910

Detalles

Dirección
Diputació, 202-204
Eixample Esquerre
Barcelona
Transporte
Universitat (M: L1, L2)
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