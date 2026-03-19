Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

  1. Gra de Gràcia
    Foto: Gra de Gràcia
    PreviousNext
    /4
  2. Gra de Gràcia
    Foto: Edgar Ortiz
    PreviousNext
    /4
  3. Gra de Gràcia
    Foto: Edgar Ortiz
    PreviousNext
    /4
  4. Gra de Gràcia
    Foto: Edgar Ortiz
    PreviousNext
    /4

Gra de Gràcia

  • Tiendas | Tienda especializada en comida y bebida
  • Gràcia
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
Time Out dice

Sara Ingelmo y Jordi Escoriza pusieron en marcha su primera tienda de productos comestibles a peso en 2012, en la calle Puigmartí. La propuesta funcionó y pronto llegó un segundo espacio en la calle Cigne y el tercero en Bonanova. En todos encontraréis cerca de 600 referencias ecológicas y de proximidad: arroces, pastas, cereales, cafés, harinas, azúcares, mieles, mermeladas, galletas, aceites… La idea es clara: transformar los hábitos de consumo, comprar solo lo necesario y prescindir de envases de un solo uso, sin plásticos. En definitiva, apostar por un futuro mejor en un mundo más responsable y sostenible.

Dirección

Puigmartí, 11 (Gràcia)

Cigne, 10 (Gràcia)

Bonanova, 6 (Sarrià-Sant Gervasi)

Horario

De lunes a sábado de 9 a 21 h 

Contacto

Teléfono Puigmartí: 93 210 28 46

Teléfono Cigne: 93 218 14 66

Teléfono Bonanova: 93 681 59 83

Web: gradegracia.cat

Instagram: @gradegracia

Transporte
M: Diagonal (L3, L5) y Fontana (L3)
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.