Sara Ingelmo y Jordi Escoriza pusieron en marcha su primera tienda de productos comestibles a peso en 2012, en la calle Puigmartí. La propuesta funcionó y pronto llegó un segundo espacio en la calle Cigne y el tercero en Bonanova. En todos encontraréis cerca de 600 referencias ecológicas y de proximidad: arroces, pastas, cereales, cafés, harinas, azúcares, mieles, mermeladas, galletas, aceites… La idea es clara: transformar los hábitos de consumo, comprar solo lo necesario y prescindir de envases de un solo uso, sin plásticos. En definitiva, apostar por un futuro mejor en un mundo más responsable y sostenible.
Puigmartí, 11 (Gràcia)
Cigne, 10 (Gràcia)
Bonanova, 6 (Sarrià-Sant Gervasi)
De lunes a sábado de 9 a 21 h
Teléfono Puigmartí: 93 210 28 46
Teléfono Cigne: 93 218 14 66
Teléfono Bonanova: 93 681 59 83
Web: gradegracia.cat
Instagram: @gradegracia
