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Joosy Gastro
Foto: Joosy Gastro | Joosy Gastro

Joosy Gastro

  • Restaurantes | Caribeña
  • El Raval
Anna Torrents
Escrito por Anna Torrents
Periodista
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Time Out dice

Esta rara avis sigue los principios del slow y del soul food; es decir, recupera los aromas y los sabores más auténticos de la cocina jamaicana, defendiendo platos de chup-chup que, en muchos casos, requieren más de dos días de elaboración. Un ejemplo es la yaca cocinada a baja temperatura durante 48 horas y caramelizada con una mezcla de especias.

El brunch caribeño, por su parte, es un festival de colores y sabores que emociona desde el primer bocado. Para maridar sus platos estrella, como el curry de cordero Joosy y los langostinos con pimienta, la recomendación es optar por cócteles como el Placebo, con zumo de piña, crema de coco y zumo de lima. Un lugar tranquilo y cercano del Raval, amante de la música.

Detalles

Dirección
Peracamps, 9
Barcelona
08001
Transporte
M: Drassanes (L3)
Precio
€€
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