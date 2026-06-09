Time Out dice

Esta rara avis sigue los principios del slow y del soul food; es decir, recupera los aromas y los sabores más auténticos de la cocina jamaicana, defendiendo platos de chup-chup que, en muchos casos, requieren más de dos días de elaboración. Un ejemplo es la yaca cocinada a baja temperatura durante 48 horas y caramelizada con una mezcla de especias.

El brunch caribeño, por su parte, es un festival de colores y sabores que emociona desde el primer bocado. Para maridar sus platos estrella, como el curry de cordero Joosy y los langostinos con pimienta, la recomendación es optar por cócteles como el Placebo, con zumo de piña, crema de coco y zumo de lima. Un lugar tranquilo y cercano del Raval, amante de la música.