Time Out dice

El nombre de este restaurante, abierto en 2022, lo dice prácticamente todo: en idioma nafaanra 'kabongo' significa 'hogar'. Y esa sensación se nota tanto en el ambiente como en la cocina. Al frente, una alineación femenina difícil de superar: Mama Koko en los fogones y, en la sala, Sista Agathe y Sista Suzy. En los platos, un viaje por la gastronomía del África occidental; Ghana, Costa de Marfil, Senegal y Nigeria. No es raro cruzarse por aquí con visitantes ilustres: desde jugadores del Barça hasta artistas africanos de fama internacional.

La comida

Lo ideal es empezar compartiendo alguna tapa: buñuelos, plátano frito, mini brochetas de pavo a la marfileña o un surtido de ñame, yuca y boniato fritos. Después, entrad de lleno en los estofados, contundentes y reconfortantes. El más famoso es, como no podía ser de otra manera, el mafe de cacahuete. Pero también los preparan de fruta de palma o de espinacas con pistachos africanos. Se acompañan con fufu, ya sea de ñame o de arroz. Si preferís algo a la brasa, tenéis ternera, cordero y dorada adobados al estilo marfileño. Y guardad sitio para el final: el tradicional buñuelo dulce o el dátil glaseado con helado de vainilla, salsa de toffee y crumble de cacahuete.

Bebidas

Zumos naturales como el bissap (agua de Jamaica) o el gnamakoudji (jengibre y menta), vino de palma, el licor de frutas Amarula de Sudáfrica y el Alomo Bitters de Ghana. También encontraréis la oferta habitual de cervezas, vinos locales y refrescos.

El local

Contemporáneo, con claros guiños africanos: mucha madera, tejidos kenté, instrumentos tradicionales, murales, máscaras y fotografías que llenan el espacio de color.

Más

Más allá de la gastronomía, Kabongo funciona también como un pequeño punto de encuentro cultural. Aquí se organizan conciertos, sesiones de DJ y se saca la pantalla grande para ver partidos de las ligas africanas. El ambiente suele ser animado y comunitario, muy en sintonía con la idea de hogar que inspira el nombre del restaurante.

Dirección

València, 273 (Eixample Dret)

Cómo llegar

Metro Passeig de Gràcia (L3, L4)

Horario

De martes a jueves de 19.30 a 23 h

Viernes de 19.30 a 23.30 h

Sábado de 13 a 16.30 h y de 19.30 a 23.30 h

Contacto

Teléfono móvil: 690 944 321

Teléfono fijo: 93 245 15 95

Web: kabongobarcelona.com

Instagram: @kabongobarcelona