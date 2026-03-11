Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

  1. Melós
    Foto: Megustasstudio | Melós
    PreviousNext
    /4
  2. Melós, Codorniz: vida y muerte
    Foto: Melós | Melós, Codorniz: vida y muerte
    PreviousNext
    /4
  3. Melós
    Foto: Megustasstudio | Melós
    PreviousNext
    /4
  4. Melós
    Foto: Megustasstudio | Melós
    PreviousNext
    /4

Reseña

Melós

5 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Cocina creativa
  • La Nova Esquerra de l'Eixample
  • precio 4 de 4
  • Crítica de Time Out
Iker Morán
Escrito por Iker Morán
Periodista
Publicidad

Time Out dice

Miquel Pardo, el cocinero valenciano que sacudió la sartén en Barcelona con Cruix, vuelve a la carga con Melós, un proyecto de alta cocina. Aunque buscaba sitio para una arrocería, el presupuesto le llevó a este local donde prescinde de relato y apuesta por el pragmatismo: menos historias inspiradoras y más cocina. Aquí despliega una propuesta más formal, con manteles y menús degustación donde el producto y el territorio catalano-valenciano mandan sobre el decorado de sala, sobrio y austero. Pardo, sin acaparar titulares, demuestra un oficio y una creatividad fuera de lo común en un restaurante de los buenos.

El menú degustación arranca fuerte con platos complejos como "Codorniu: vida y muerte", que juega con carnes frías y caldos deliciosos, o unos pies de cerdo con rodaballo que son un mar y montaña potente y meloso. Como no podía ser de otra manera, la traca final de la parte salada es un arroz que cambiará según la temporada, como el de ortiguilla y cigala con salsa emulsionada al momento. En los postres, el territorio vuelve a asomar con mandarinas o fartons con mole de chufa. Melós es alta cocina sin gadgets superfluos, donde Pardo reivindica sus raíces con platos inspirados y coherentes.

Detalles

Dirección
Entença, 57
Barcelona
08015
Transporte
M: Rocafort
Horas de apertura
Mié., Ju. y Sá. de 13 a 15:30 h y de 19:30 a 22:30 h. Ma. de 19 a 22 h. Lu. y Do. cerrado.
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.