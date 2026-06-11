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Pompa
Foto: Pompa | Pompa

Pompa

  • Restaurantes
  • Gràcia
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Pompa es la hermana pequeña de Berbena, del chef Carles Pérez de Rozas, uno de los restaurantes de culto de la ciudad. A pocos metros de distancia, este segundo local ofrece más de 600 referencias de todo el mundo y, para acompañarlas, una carta dividida en cinco secciones: placeres, producto, platos, quesos y charcutería. Desfilan propuestas de una cocina libre y flexible, que mira aquí y allá (rillette de ala de raya, coles de temporada con mole), con ingredientes excelentes, tanto de proximidad como procedentes de Galicia, Murcia, Extremadura, Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

El local es minúsculo: cocina vista, cinco mesas y una barra para cuatro personas. Abren por las noches de lunes a viernes.



Detalles

Dirección
Sèneca, 25
Barcelona
08012
Transporte
M: Diagonal (L3, L5)
Precio
€€€
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