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Reseña
El incontestable dominio de la pizza napolitana en Barcelona –si queda algún marciano, es aquella de textura gomosa y bordes muy elevados– casi nos ha hecho olvidar que existe la pizza romana. Y de hecho, seguro que estaréis de acuerdo conmigo en que algunas de las mejores pizzas que os zampasteis en la infancia eran de masa fina y de borde crujiente (es decir, pizza romana). Pues bien, Jorge Sastre y Rafa Panatieri, chefs y propietarios de Romo y de Sartoria Panatieri –considerada por el ranking 50 Top Pizza World como la tercera mejor pizzería de Europa–, en la primavera de 2026 abrieron Romo, centrada en este crujiente y digestivo estilo. Si vendieran motos, dirían que pasaron tres meses en Roma estudiando al estilo "Karate Kid" de la masa los secretos de la pizza crujiente y fina con un maestro octogenario del Trastevere. Pero no. "No hicimos ningún estudio de campo. Como hicimos con la napolitana, fuimos simplemente a buscar el sabor y el recuerdo que teníamos en la cabeza. Trabajamos así, para hacerlo a nuestro estilo y contaminarnos lo menos posible", explica Panatieri, desde un discreto local que esconde una de las mejores pizzerías de Barcelona.
"Por concepto, la pizza romana tiene que ser así: supercrujiente y casi sin borde. Lo que sacrificas de borde lo pones de producto encima; al final tiene un poco más de producto que una napolitana", matiza Sastre. Lo compruebo zampándome una pizza recubierta con lonchas finas de porchetta casera, suave y ahumada, patatas chips aliñadas y un alioli sutil y benévolo que suma (y esto lo dice un hater del alioli) y mozzarella. Todas las pizzas de la carta son variaciones de recetas clásicas repensadas a su manera y con el km 0 en el centro. Una sugestiva pizza de cebolla de Figueres caramelizada es su aproximación a la pizza argentina fugazzeta, y su versión de la Salsiccia e friarielli, de salchicha y grelos, es una pizza de butifarra de producción propia, con hinojo y escarola. La marca de la casa es la utilización de producto de km 0 y temporada, y sobre todo de la elaboración de sus propios embutidos, que elaboran en el mismo restaurante.
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