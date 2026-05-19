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Barcelona

  1. Pizzería Romo, Barcelona
    Foto: Romo | Pizzería Romo, Barcelona
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  2. Romo, pizza romana a Barcelona
    Foto: Romo | Romo, pizza romana a Barcelona
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  3. Pizza Tres quesos de Romo
    Foto: Romo | Pizza Tres quesos de Romo
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  4. La pizza de porchetta de Romo
    Foto: Romo | La pizza de porchetta de Romo
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  5. Pizzería Romo, Barcelona
    Foto: Romo | Pizzería Romo, Barcelona
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  6. Romo, pizza romana en Barcelona
    Foto: Romo | Romo, pizza romana en Barcelona
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Reseña

Romo

5 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Italiana
  • La Nova Esquerra de l'Eixample
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
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Time Out dice

El incontestable dominio de la pizza napolitana en Barcelona –si queda algún marciano, es aquella de textura gomosa y bordes muy elevados– casi nos ha hecho olvidar que existe la pizza romana. Y de hecho, seguro que estaréis de acuerdo conmigo en que algunas de las mejores pizzas que os zampasteis en la infancia eran de masa fina y de borde crujiente (es decir, pizza romana). Pues bien, Jorge Sastre y Rafa Panatieri, chefs y propietarios de Romo y de Sartoria Panatieri –considerada por el ranking 50 Top Pizza World como la tercera mejor pizzería de Europa–, en la primavera de 2026 abrieron Romo, centrada en este crujiente y digestivo estilo. Si vendieran motos, dirían que pasaron tres meses en Roma estudiando al estilo "Karate Kid" de la masa los secretos de la pizza crujiente y fina con un maestro octogenario del Trastevere. Pero no. "No hicimos ningún estudio de campo. Como hicimos con la napolitana, fuimos simplemente a buscar el sabor y el recuerdo que teníamos en la cabeza. Trabajamos así, para hacerlo a nuestro estilo y contaminarnos lo menos posible", explica Panatieri, desde un discreto local que esconde una de las mejores pizzerías de Barcelona.

¿Cómo es la pizza romana?

"Por concepto, la pizza romana tiene que ser así: supercrujiente y casi sin borde. Lo que sacrificas de borde lo pones de producto encima; al final tiene un poco más de producto que una napolitana", matiza Sastre. Lo compruebo zampándome una pizza recubierta con lonchas finas de porchetta casera, suave y ahumada, patatas chips aliñadas y un alioli sutil y benévolo que suma (y esto lo dice un hater del alioli) y mozzarella. Todas las pizzas de la carta son variaciones de recetas clásicas repensadas a su manera y con el km 0 en el centro. Una sugestiva pizza de cebolla de Figueres caramelizada es su aproximación a la pizza argentina fugazzeta, y su versión de la Salsiccia e friarielli, de salchicha y grelos, es una pizza de butifarra de producción propia, con hinojo y escarola. La marca de la casa es la utilización de producto de km 0 y temporada, y sobre todo de la elaboración de sus propios embutidos, que elaboran en el mismo restaurante.

Detalles

Dirección
Buenos Aires, 23
Barcelona
08036
Transporte
M: Hospital Clínic
Horas de apertura
Cada día de 13 a 15.30 y de 19.30 a 23 h
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