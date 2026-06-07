Time Out dice

La genética no falla. Samuel Soria, el propietario, es hijo de los dueños del mítico restaurante de pescado Mari y Rufo y nieto de pescador. En Somsis del Gótico aplica tres lecciones aprendidas en el negocio familiar: que el producto marino puede brillar con poca intervención, que es posible ofrecer una buena relación calidad-precio y que hay que ganarse la confianza de los clientes.

En la cocina cuenta con Rosa Carranza, con años de experiencia en el local de sus padres. En la carta hay platos desnudos —como gambas rojas, almejas, navajas, rodaballo o rape— y otros algo más elaborados, como vieiras con crujiente de torrezno y foie flambeado, brioche de anguila ahumada con salsa teriyaki o tiradito de pez limón con aceite de trufa.