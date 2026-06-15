Time Out dice

Cristina Pitarque y Sebastián Afonso estuvieron al frente durante años de La Carota de Sants, un restaurante de menú de mediodía, hasta que a finales de 2024 decidieron transformar el mismo espacio en un restaurante de cocina andaluza, con giros personales y una mirada actual.

La carta se organiza de la siguiente manera: los escabeches (con propuestas como las alcachofas frescas escabechadas en vino amontillado D.O. Jerez), la abacería (lomo de cerdo de Málaga macerado con manteca y especias y horneado), la cachirolada (migas andaluzas con espárragos verdes y huevo curado) y los postres (una versión dulce de la olla gitana). Para quienes duden a la hora de elegir, también ofrecen un menú degustación de 45 euros con cinco platillos y un postre.