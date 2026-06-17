Sants siempre ha ido a su aire, ¡y por eso nos encanta! Es evidente que la especulación inmobiliaria y el turismo han acabado llegando al barrio (la estación de tren y el Camp Nou son dos grandes polos de atracción), pero de alguna manera los vecinos y vecinas han sabido esquivarlos mejor que en otras zonas de la ciudad. Y es que no hay que subestimar el tejido vecinal y asociativo de Sants: es innegable que el espíritu combativo de su pasado industrial sigue muy vivo en su ADN.

Plato a plato, copa a copa

Hemos seleccionado 33 bares, bodegas, cafeterías y restaurantes de cocina local y de todo el mundo, con propuestas procedentes de todos los continentes. Un poco de todo y para todos los bolsillos: desde generosos y asequibles menús de mediodía hasta platos con estrella Michelin.

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