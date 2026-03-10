Time Out dice

Comer

Una taquería junto al mercado de Sants con una especialidad muy clara: la carne asada. Nada más entrar, el aroma es irresistible… ¡uf! En la carta encontraréis cinco tipos de taco, con distintas variantes: bistec (con queso o chorizo), sudadero (con o sin chorizo), Merced (entraña, patatas fritas, pico de gallo y higo chumbo), Tijuana (entraña, guacamole y pico de gallo) y opciones vegetarianas. También ofrecen guacamole con totopos y quesadillas.

Beber

Entre bocado y bocado, un trago de cerveza mexicana —Corona, Modelo Especial, Negra Modelo y Pacífico— y, de grifo, michelada o mezcalita de mango.

El local

El local es minúsculo: apenas una barra con taburetes y unas cinco mesas, y siempre está lleno hasta la bandera. Si buscáis un local tranquilo y silencioso, mejor pasad de largo.

La clientela

Ambiente siempre ecléctico: encontraréis desde vecinos del barrio hasta devotos del taco dispuestos a cruzar media ciudad para hincarle el diente a unos buenos. Entre la parroquia habitual también se deja ver el reconocido chef mexicano Paco Méndez (ex elBulli, Arzak y Hoja Santa), dueño del prestigioso restaurante COME, en Sant Antoni.

Dirección

Càceres, 34 (Sants)

Cómo llegar

Metro Badal (L5) y Plaça de Sants (L1, L5)

Horario

De lunes a jueves, de 19 a 23 h

Viernes y sábado, de 19 a 24 h

Contacto

Instagram: @tacosjuanbcn