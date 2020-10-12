Osaka Bang empezó en 2024 como puesto de comida en festivales y eventos. Dos años y centenares de pop-ups después, su fundadora, Jasmine Angel, abrió un pequeño local en Sant Antoni. Acogedor y con una decoración muy auténtica, el espacio gira alrededor de la barra, donde ella y Charlie Ortega cocinan, sirven y charlan con una clientela ya muy fiel.
¿Qué pedir? Takoyakis (una especie de croquetas japonesas de pulpo) y/o okonomiyaki (pancake de repollo, harina y huevo con toppings y salsas). Para beber, una cerveza Asahi de tirador.
Dónde: Aldana, 9 (Sant Antoni)