¿'Street food'? ¡Llamadla comida callejera si os da rabia el anglicismo! En Asia y América Latina es media vida: comida buena y económica, que se prepara con una infraestructura mínima y se zampa en cualquier momento y lugar que no tenga techo. A nosotros nos llegó vía 'food truck' y ahora ha entrado en los restaurantes. Aquí tenéis unos cuántos ejemplos notables. La forma hace el fondo: tiene que ser bueno, barato y fácil de comer.

