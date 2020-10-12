Suscríbete
El Pachuco
FOTO: Irene Fernandez | El Pachuco
FOTO: Irene Fernandez

Street Food: la mejor comida callejera de Barcelona

Tacos, arepas, rollitos, ‘nems’... Un recorrido por el mejor ‘street food’ mundial que se puede comer en Barcelona

Ricard Martín
Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
¿'Street food'? ¡Llamadla comida callejera si os da rabia el anglicismo! En Asia y América Latina es media vida: comida buena y económica, que se prepara con una infraestructura mínima y se zampa en cualquier momento y lugar que no tenga techo. A nosotros nos llegó vía 'food truck' y ahora ha entrado en los restaurantes. Aquí tenéis unos cuántos ejemplos notables. La forma hace el fondo: tiene que ser bueno, barato y fácil de comer.  

NO TE LO PIERDAS: Y si lo que queréis es lujo, id de estrella Michelin.

1. Osaka Bang: takoyaki

  • Japonesa
  • Sant Antoni
Osaka Bang: takoyaki
Osaka Bang: takoyaki
Foto: Osaka Bang

Osaka Bang empezó en 2024 como puesto de comida en festivales y eventos. Dos años y centenares de pop-ups después, su fundadora, Jasmine Angel, abrió un pequeño local en Sant Antoni. Acogedor y con una decoración muy auténtica, el espacio gira alrededor de la barra, donde ella y Charlie Ortega cocinan, sirven y charlan con una clientela ya muy fiel.

¿Qué pedir? Takoyakis (una especie de croquetas japonesas de pulpo) y/o okonomiyaki (pancake de repollo, harina y huevo con toppings y salsas). Para beber, una cerveza Asahi de tirador.

Dónde: Aldana, 9 (Sant Antoni)

2. La Traga: perritos calientes

  • Sants - Badal
La Traga: perritos calientes
La Traga: perritos calientes
Foto: La Traga

En el colombiano coloquial, “traga” significa un enamoramiento intenso. Algo así puede pasar en este pequeño restaurante de Badal dedicado a la street food de Medellín: es fácil caer rendido a su cocina desde el primer bocado. Sus dueñas —Sara Gómez, Laura Vélez y Laura Gómez— proponen una carta tan generosa como sus raciones: un par de entrantes, seis hamburguesas, ocho hot dogs, ocho arepas y siete versiones de patatas fritas.

Qué pedir: El perro Traga, un bocadillo de pan brioche relleno de salchicha frankfurt, ensalada, cebolla caramelizada, patatas paja, bacon, huevo de codorniz, queso y una irresistible salsa de piña. 

Dónde: Ventura Plaja, 7 (Sants-Montjuïc)

3. Lady Dumpling: dumplings

  • China
  • Dreta de l'Eixample
Lady Dumpling: dumplings
Lady Dumpling: dumplings
Foto: Lady Dumpling

Kai Zhou es el fundador de Lady Dumpling, la cadena barcelonesa especializada en dumplings que ya forma parte del paisaje urbano, con cinco locales en el centro. Los dumplings se elaboran a mano y delante de la clientela. Para que os hagáis una idea de su éxito, solo en 2025 se vendieron 1.400.000 piezas. Se pueden disfrutar en el local o pedir para llevar.

Qué pedir: dumplings, por supuesto. Ofrecen cajas de 12 unidades, con precios que van de 10,95 a 24,90 euros, según si se añaden entrante y bebida. Con diez rellenos distintos, se preparan al vapor o a la plancha.

Dónde: Gòtic (Escudellers, 30), Eixample Dret (Roger de Flor, 57), Born (Argenteria, 31), Raval (Bonsuccés, 10) y Gràcia (Astúries, 53)

4. Choripa: choripan

  • Gràcia
  • Crítica de Time Out
Choripa: choripan
Choripa: choripan
Irene Fernandez

En Gràcia, Pablo Lagrange (argentino, ex-Noma y Mugaritz), Lucía Aguilar (peruana, ex-Enigma y GoXo) y Ricardo Mateo dirigen un pequeño local dedicado al choripán, el icónico bocadillo de chorizo criollo con chimichurri. Todo se elabora desde cero: el chorizo combina cerdo Duroc y un toque de ternera, cocinado en horno de brasa, mientras que el pan francés mantiene la jugosidad de la carne y las salsas. Chimichurri de hierbas frescas y salsa criolla con chiles fermentados completan la receta.

Qué pedir: además del choripán, podréis elegir entre un sanguchito de vacío, sándwich de pastrami, hot dog pancho o la opción vegana. Elijáis lo que elijáis, no os equivocaréis.

Dónde: Travessera de Gràcia, 202B

5. Fast Eddie's: hamburguesas

  • Hamburguesas
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Fast Eddie's: hamburguesas
Fast Eddie's: hamburguesas
Foto: Fast Eddie's

Edward White, de las Islas Vírgenes, empezó vendiendo hamburguesas de pollo frito a domicilio durante la pandemia, y el boca a boca le llevó a abrir su primer local en el Born en 2021. Fast Eddie’s se centra en la simplicidad: smash burgers de ternera de 120 g con pepinillo, cebolla, queso, kétchup y mostaza, cocinadas al momento. El éxito provocó colas y la apertura de un segundo local en el Raval en 2024. Todo se elabora con productos del mercado de Santa Caterina.

Qué pedir: sin duda, la cheeseburger. También ofrecen bocadillo de pollo frito, hamburguesa de coliflor, pakora y unas patatas fritas exquisitas. Los precios van de 8 a 12 euros.

Dónde: Born (Carders, 6) y Raval (Joaquim Costa, 56)

6. Fel·la Pizza: pizzas al corte

  • Italiana
  • Ciutat Vella
Fel·la Pizza: pizzas al corte
Fel·la Pizza: pizzas al corte
Foto: Fel·la Pizza

Tras recorrer Europa, Marco llegó a Barcelona y en 2021 abrió su primer local en el Born, completamente dedicado a la pizza in teglia. Aunque es napolitano, su especialidad es la pizza romana: bandejas rectangulares con porciones generosas y más de diez variedades listas para comer al instante. Nada de manteles ni ceremonias: se pide, se señala y se disfruta rápido, al estilo de la comida callejera italiana. La masa es crujiente y firme, ideal para toppings abundantes, como el ragú boloñesa con butifarra de los sábados. Más de 300 combinaciones en su primer año lo confirman.

Qué pedir: La rotación de pizzas es constantemente, pero la Margherita de cocción lenta siempre convence. Entre las favoritas también están la Mortazza, con burrata, mortadela y polvo de pistacho, y la calzone en versión in teglia, relleno de mozzarella, ricotta y embutidos. Nunca faltan alternativas vegetarianas y veganas.

Dónde: Sant Pere Més Baix, 69 (Born)

7. Banh Mi Club: bocadillo banh mi

  • Vietnamita
  • El Poblenou
Banh Mi Club: bocadillo banh mi
Banh Mi Club: bocadillo banh mi
Foto: Banh Mi Club

‘Banh mi’ quiere decir literalmente 'pan' en vietnamita, pero en Vietnam es mucho más que eso. Este bocadillo, legado de la época colonial francesa en Indochina, se elabora con una baguette crujiente y verduras encurtidas como rábano y zanahoria, cebolla, pepino, cilantro, paté casero, mayonesa y una proteína al gusto, ya sea carne o tofu. En Vietnam se consume a cualquier hora y es un icono de su cultura gastronómica callejera, y en los dos locales de Banh Mi Club en Poblenou también.

Qué pedir: alguna de las siete versiones disponibles —cerdo asado, pollo a la citronela, langostinos al ajillo, albóndigas de cerdo, ternera salteada, merluza con galanga y tofu—, servidas non stop de 12 a 23 h.

Dónde: Calle Llull, 55 (Sant Martí) y Rambla Poblenou, 19 (Sant Martí)

8. Rekons Urgell: empanadas argentinas

  • Argentina
  • Eixample
Rekons Urgell: empanadas argentinas
Rekons Urgell: empanadas argentinas

En 2009, mucho antes de que una plaga de locales de empanadas argentinas invadiera todos los barrios de la ciudad, Rekon’s transformó un antiguo colmado esquinero de Sant Antoni en un local con terraza dedicado a uno de los snacks más populares de Latinoamérica. Con el paso de los años, ampliaron la oferta y ahora también se pueden pedir bocatas y milanesas. Despachan una veintena de empanadas caseras con rellenos de todo tipo.

Qué pedir: las empanadas que os hagan más gracia, cuestan entre 3,50 y 4,15 euros.

Dónde: En Urgell, 32 y en Sepúlveda, 39 (Sant Antoni)

9. Lamai Thai Tapas: brioche de langostinos

  • Tailandesa
  • La Barceloneta
Lamai Thai Tapas: brioche de langostinos
Lamai Thai Tapas: brioche de langostinos
Foto: Lamai Thai Tapas

Lamai Thai Tapas, en la Barceloneta, es el hermano pequeño de Lamun Cuina Thai de Sant Antoni, con las mismas socias y recetas, pero centrado en el street food tailandés en formato tapa. Abierto a comienzos de 2024, ya cuenta con el prestigioso sello Thai Select, que certifica autenticidad y calidad y solo poseen 17 locales en España. La carta es corta pero completa: frituras, ensaladas, wok, parrilla, brochetas y postres.

Qué pedir: una de las opciones estrella es el lamai ver, un brioche dorado relleno de langostinos con mantequilla de citronela y especias, coronado con toppings crujientes. Delicioso. 

Dónde: Sant Carles, 12 (Barceloneta) 

10. Z&Co: wraps

  • Libanesa
  • Barcelona
Z&Co: wraps
Z&Co: wraps
Z&Co.

En Z&Co. Lebanese Street Food, el zaatar es el protagonista de la carta. Esta mezcla de sésamo, tomillo y aceite de oliva, típica del Líbano, se sirve sobre masa recién hecha y conquista a veganos y vegetarianos, sola o acompañada de labneh, burrata u otros quesos. En su cocina abierta, todo se prepara con ingredientes frescos: amasan a mano y cocinan en horno libanés wraps variados, sándwiches tradicionales mucho más populares en su país de origen que los shawarmas.

Qué pedir: el clásico falafel, acompañado de tomate, perejil, rábano, nabos encurtidos, pepinillos y tahini, o el Kafta & Queso, con ternera, queso fundido, tomate y mayonesa sobre masa recién hecha, una opción igualmente deliciosa. Para acompañar, nada como una cerveza Almaza bien fría.

Dónde: Balmes, 79 (Eixample Esquerre)

11. Bismillah Kebabish: kebabs

  • El Raval
  • Crítica de Time Out
Bismillah Kebabish: kebabs
Bismillah Kebabish: kebabs
Foto: Bismillah Kebabish

Para muchos, el Bismillah del Raval es sinónimo de los mejores kebabs de Barcelona. Todo se hace desde cero: el pan naan se cuece en horno tandoor, la carne se adoba al momento y las salsas son caseras. El local es humilde, con cubiertos de plástico y sin alcohol, y el servicio va directo al grano. Las colas son habituales, sobre todo los fines de semana por la noche.

Qué pedir: lo que elijáis, todo está delicioso. Para llevar, el durüm es perfecto; si tenéis tiempo, optad por el kebab en plato con arroz. La mayoría de opciones de la carta no supera los 10 euros.

Dónde: Joaquín Costa, 22 (Raval)

