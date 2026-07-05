Time Out dice

Cocina creativa. Cuando uno ve este sintagma nominal complementando al nombre de un restaurante, a veces le entran ganas de echarse a temblar. Justamente es lo que acompaña a Tortuga, el restaurante encabezado por el cocinero Pedro González Maradei, abierto a finales de 2021, justo en una esquina de la plaza de Tetuán con Gran Via. González es un chef brasileño que mezcla la cocina japonesa con la italiana. Nacido en São Paulo, se formó en pastelería en Estados Unidos y vivió allí seis años. Después estudió cocina en Australia. "Entre medias pasé por Brasil, pero mi formación profesional ha sido fuera. He trabajado en restaurantes italianos en Nueva York, japoneses en Australia, y franceses y brasileños en Brasil. Por eso mi carta expresa esta mezcla", explica.

No mezcla por mezclar, sino por la satisfacción de inventarse platos buenos. Probad sus dadinhos de tapioca rellenos de queso de Mahón y gel de guindilla: un bocado crujiente que gana profundidad con el picante. La carta de Tortuga es corta, y eso a quien escribe le inspira confianza. Una confianza que se ve confirmada en unos dados de panceta de cerdo con puré de manzana, pan bao frito y salsa gastrique de manzana (reducción de vino con zumo de fruta). Parece un plato muy típico –cochinillo con puré de manzana– pero los sabores se expanden tras el primer mordisco. El plato estrella de la casa son los torchetti mentaiko, donde la pasta al dente convive con dashi, y huevas de salmón y pez volador que estallan sobre una base cremosa de pecorino, un viaje romano al sudeste asiático. Ojo al menú de mediodía semanal, de gran relación calidad-precio.