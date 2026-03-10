Suscríbete
Trü

5 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Cocina creativa
  • L'Antiga Esquerra de l'Eixample
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
Time Out dice

Artur Martínez comenzó el 2026 con el Trü, que vendría a ser una versión de bolsillo y más asequible que el Aürt, su estrella Michelin. Y plasma su visión de una cocina catalana que rehúye los tópicos y los tipismos con la misma elegancia, sabor y poderosa sutileza que en el hermano mayor (entre otras cosas, porque tenemos al núcleo duro del Aürt en el Trü). Eso sí, en un format más estándar; Trü es donde estuvo Palo Verde y mantiene su estructura: un bistrot elegante de mesitas íntimas y una barra equipada con brasa.

No hay ni primeros ni segundos, solo una carta con platillos para compartir que son platazos llenos de creatividad y con la personalidad de Martínez bien presente. Por ejemplo: un gofre de trinxat hecho de pie de cerdo, patata y col, con un sabor concentradísimo, tan potente que te parece que es una glasa de ternera, pero en realidad lo empapa una reducción de las partes de la col. O un plato de guisantes con habitas y un fondo líquido que remiten al guiso de habas a la catalana. Los vegetales son muy importantes, y mantiene la filosofía de materia prima hecha en casa o por pequeños productores amigos (¡fuet de corzo!), también en el apartado de líquidos.

Detalles

Dirección
Còrsega, 232
Barcelona
08036
Transporte
M: Diagonal
Horas de apertura
Lu. a Vi. de 19:30 a 23:45 h. Sá. de 13 a 16 h y de 19:30 a 23:45 h. Do. cerrado.
