Reseña
Artur Martínez comenzó el 2026 con el Trü, que vendría a ser una versión de bolsillo y más asequible que el Aürt, su estrella Michelin. Y plasma su visión de una cocina catalana que rehúye los tópicos y los tipismos con la misma elegancia, sabor y poderosa sutileza que en el hermano mayor (entre otras cosas, porque tenemos al núcleo duro del Aürt en el Trü). Eso sí, en un format más estándar; Trü es donde estuvo Palo Verde y mantiene su estructura: un bistrot elegante de mesitas íntimas y una barra equipada con brasa.
No hay ni primeros ni segundos, solo una carta con platillos para compartir que son platazos llenos de creatividad y con la personalidad de Martínez bien presente. Por ejemplo: un gofre de trinxat hecho de pie de cerdo, patata y col, con un sabor concentradísimo, tan potente que te parece que es una glasa de ternera, pero en realidad lo empapa una reducción de las partes de la col. O un plato de guisantes con habitas y un fondo líquido que remiten al guiso de habas a la catalana. Los vegetales son muy importantes, y mantiene la filosofía de materia prima hecha en casa o por pequeños productores amigos (¡fuet de corzo!), también en el apartado de líquidos.
