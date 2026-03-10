Time Out dice

Zendra es el último restaurante del Grupo 9Reinas, abierto en 2025 y especializado en carne de altísima gama en el espectacular local del antiguo Chez Coco. Lo primero que sorprende es una monumental parrilla de cinco metros y medio de largo con dos lanzas giratorias, espetos, brasa de pescado y horno de leña, que ellos aseguran que es la más larga de Barcelona, y se ha hecho a medida. Su señal de identidad es el uso del fuego de carbón y leña con brochetas, una técnica poco vista en Barcelona: asan –costilla de ternera o picantón, por ejemplo– a la estaca con fuego directo y piezas que evitan grasa al fuego, preservando así el sabor puro de la pieza.

No todo es brasa: el chef Ramon Panés toca el producto de temporada y el "xup-xup" en platos suntuosos como los níscalos a la brasa salteados con sobrasada o unos callos y "capipota" con piparra brutales, con chorizo y cecina de buey de verdad. Y tampoco todo es carne: os podéis zampar una brocheta de sardinas que llega directamente de la brasa al plato, o ventresca de atún a la brasa con sofrito de piparras