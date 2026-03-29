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Berta Turné
Foto: Berta Turné | Berta Turné

Berta Turné

  • Salud y belleza | Terapia
  • Ciutat Vella
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La terapetua Berta Turné es instructora de mindfulness y meditación acreditada por la IMTA (International Mindfulness Teachers Association), terapeuta de relajación profunda desde 2006 y profesora de meditación en grupo desde 2016. Mejores credenciales, imposible. En su centro ofrece terapias de relajación profunda, sesiones individuales de orientación y cursos de meditación y mindfulness. A pesar de estar en pleno centro de Barcelona, el espacio es sorprendentemente silencioso e invita plenamente al recogimiento y a la introspección.

Las clases de meditación se realizan por la mañana y por la tarde. Para las sesiones grupales de relajación es necesario consultar el calendario en su web, y los talleres monográficos sobre la postura de la meditación se organizan según la demanda.

Detalles

Dirección
Ortigosa, 14, 2ª
Barcelona
08003
Transporte
M: Urquinaona (L1, L4)
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