Time Out dice

La terapetua Berta Turné es instructora de mindfulness y meditación acreditada por la IMTA (International Mindfulness Teachers Association), terapeuta de relajación profunda desde 2006 y profesora de meditación en grupo desde 2016. Mejores credenciales, imposible. En su centro ofrece terapias de relajación profunda, sesiones individuales de orientación y cursos de meditación y mindfulness. A pesar de estar en pleno centro de Barcelona, el espacio es sorprendentemente silencioso e invita plenamente al recogimiento y a la introspección.

Las clases de meditación se realizan por la mañana y por la tarde. Para las sesiones grupales de relajación es necesario consultar el calendario en su web, y los talleres monográficos sobre la postura de la meditación se organizan según la demanda.