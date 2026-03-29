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Centre de Mindfulness de Barcelona
Foto: Centre de Mindfulness de Barcelona | Centre de Mindfulness de Barcelona

Centre de Mindfulness de Barcelona

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En el Centre de Mindfulness de Barcelona organizan un programa de ocho semanas de mindfulness MBSR (reducción del estrés basada en mindfulness), inspirado en las enseñanzas de Jon Kabat-Zinn, así como una formación de 150 horas para convertirse en instructor de mindfulness acreditado por la Asociación Internacional de Profesores de Mindfulness (IMTA). También ofrecen talleres, un curso introductorio de lengua tibetana clásica para la lectura de textos del budismo tibetano —certificado por la UAB—, retiros de meditación vipassana de tres días e incluso viajes a India y Nepal.

Las prácticas semanales de meditación mindfulness pueden realizarse tanto de forma presencial como online, y tienen lugar los martes en horario de mañana o de tarde.

El centro está dirigido por Ferran Mestanza, profesor certificado de mindfulness (IMTA) y profesor acreditado en MBSR por la Brown University.

Detalles

Dirección
Bruniquer, 15, baixos
Barcelona
08012
Transporte
M: Joanic (L4)
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