Time Out dice

Fundado en 2004, el Instituto EsMindfulness fue uno de los centros pioneros en introducir la formación en mindfulness en Barcelona. En él se imparten programas de entrenamiento diseñados para reducir el estrés, basados en el método MBSR desarrollado en la Universidad de Massachusetts. El propósito es aprender a cultivar la atención plena —el mindfulness— para estar realmente presentes en lo que ocurre y mejorar distintos aspectos de la vida personal y profesional. “No es terapia ni coaching; es, más bien, un entrenamiento. En lugar de ir al gimnasio a trabajar el cuerpo, venimos aquí a ejercitar la mente”, explica Andrés Martín Asuero, instructor de mindfulness, director del centro y autor.

El programa MBSR puede realizarse tanto de forma presencial como online. Además, el centro ofrece otros cursos temáticos —como mindfulness aplicado a la sexualidad o al embarazo—, organiza retiros fuera de la ciudad y cuenta con formaciones específicas para instructores.