Time Out dice

El centro budista Kadampa Mahakaruna lleva más de treinta años abierto en Barcelona y es el lugar ideal para adentrarse en los principios del budismo, meditar, debatir y participar en programas de estudio específicos.

Se trata de una entidad sin ánimo de lucro creada para ayudar a las personas a cultivar la paz mental y ofrecer métodos prácticos para afrontar los retos del día a día. Desde sus sedes en Barcelona ciudad y Montserrat, ofrece clases de meditación guiada, sesiones gratuitas y cursos de fin de semana. Su centro en Sant Salvador de Guardiola dispone de 22 habitaciones, dos cocinas, varias salas de meditación, biblioteca, tienda y recepción.

Forma parte de la Nueva Tradición Kadampa, una rama del budismo que llegó a Occidente en 1977, centrada en preservar y difundir las enseñanzas budistas en un contexto moderno. Hoy en día, esta red internacional cuenta con más de 1.000 centros de meditación en todo el mundo.

Todos los que colaboran en el centro lo hacen como voluntarios, y las aportaciones se destinan íntegramente a cubrir los gastos de la organización.