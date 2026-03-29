Time Out dice

Ania Savina dirige este espacio de mindfulness en el Gótico, contando con un currículum impresionante: postgrado en Psicología y Counseling por la Universidad de California, Berkeley; instructora acreditada del programa MBSR (Reducción del Estrés con Mindfulness) de la Universidad de Massachusetts; especialista en comunicación no violenta por el Instituto Gestalt; y miembro de la Junta Directiva y Vocal de la Asociación Profesional de Instructores MBSR en España.

En su centro del Gótico organiza cursos presenciales y online, talleres y retiros destinados a potenciar el bienestar, controlar la ansiedad, aumentar la autoestima y mejorar la gestión emocional mediante el entrenamiento en mindfulness.