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Mindfulme
Foto: Mindfulme | Mindfulme

Mindfulme

  • Salud y belleza | Terapia
  • El Gòtic
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Ania Savina dirige este espacio de mindfulness en el Gótico, contando con un currículum impresionante: postgrado en Psicología y Counseling por la Universidad de California, Berkeley; instructora acreditada del programa MBSR (Reducción del Estrés con Mindfulness) de la Universidad de Massachusetts; especialista en comunicación no violenta por el Instituto Gestalt; y miembro de la Junta Directiva y Vocal de la Asociación Profesional de Instructores MBSR en España.

En su centro del Gótico organiza cursos presenciales y online, talleres y retiros destinados a potenciar el bienestar, controlar la ansiedad, aumentar la autoestima y mejorar la gestión emocional mediante el entrenamiento en mindfulness.

Detalles

Dirección
Rauric, 9
Barcelona
08002
Transporte
M: Liceu (L3)
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