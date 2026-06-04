Time Out dice

Una impresora caída del cielo perturba la paz de nuestros antepasados y, como una caja de Pandora anacrónica, desencadena los males con los que los cinco intérpretes de Peeping Tom tendrán que lidiar. Son solo cinco hombres sobre el escenario (Simon Bus, Seungwoo Park, Charlie Skuy, Boston Gallacher y Balder Hansen) que se estrenan con la compañía de danza belga en un montaje que pone en el centro la batalla de la humanidad contra la máquina, contra la tecnología, contra lo que ella misma es capaz de crear. Y, por lo tanto, de destruir.

‘Chroniques’ es un viaje en el tiempo fragmentado, construido a base de escenas que funcionan como recuerdos –son mucho más sensoriales que narrativos, es un montaje sin texto– y hacen pensar que los humanos llevamos miles de años luchando contra una misma cosa que muta en formas diferentes. Y la cosa en cuestión no es otra que la manera que tenemos de transformar nuestra inteligencia en una tecnología que debería facilitarnos la vida pero que, a menudo, termina siendo terrorífica.

Esta línea temporal que dibuja Gabriela Carrizo con una dimensión muy poética se sitúa en un escenario donde las piedras son las protagonistas; rocas ligeras pero con un peso que resulta insoportable para los habitantes con los que interaccionarán. Desde el hombre prehistórico hasta el que pisaba por primera vez la Luna, pasando también por el acceso a las armas o el futuro que nos espera con los robots autómatas. Todo tipo de cosas que generan terror. Incluido el peinado que arrasó entre el público masculino en los años 60.

Los bailarines nos hacen dudar de si artistas y espectadores pertenecemos todos a la misma especie

Todo ello con las virtudes a las que nos tienen acostumbrados los Peeping Tom cada vez que hacen parada en nuestra casa: una escenografía imponente presidida por un telón de fondo (que en este montaje lo firma uno de los intérpretes, Seungwoo Park), unos bailarines que, a pesar de debutar con la compañía, sobresalen en la técnica y nos hacen dudar de si artistas y espectadores pertenecemos todos a una misma especie, y la sensación de salir del teatro con el estómago revuelto.

Cinco cuerpos cambiantes sobre el escenario que, mientras cambian de época, mutan, se descubren entre ellos y chocan (en el sentido más literal del término) hasta que consiguen que todo explote. Si el futuro que nos espera tiene que ser una pesadilla, que vuele todo por los aires.

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