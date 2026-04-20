Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

'Escenes d'una separació'
Foto: Itsaso Arizkuren | 'Escenes d'una separació'

Reseña

Escenes d'una separació

4 de 5 estrellas
La compañía El Eje hace una brillante versión de 'Secretos de un matrimonio' de Ingmar Bergman, con una Mar Pawlowsky y una Patrícia Bargalló espléndidas
  • Teatro
  • El Maldà, El Gòtic
  • Crítica de Time Out
Andreu Gomila
Escrito por Andreu Gomila
Editor
Publicidad

Time Out dice

No hay duda de que Patrícia Bargalló se encuentra en un momento profesional espléndido. En Anatomia d'un suïcidi (TNC) hacía un papel muy complicado en una obra de un dramatismo excelso y salió con nota. En Dirty Crusty (Atrium) volvía defendiendo a una mujer compleja, con un trabajo físico importante. Y ahora, en Escenes d'una separació, se mete en la piel de una mujer bergmaniana con todo lo que eso significa, sobre todo a nivel psicológico. A su lado tiene a una Mar Pawlowsky que también juega en la misma liga.

Escenes d'una separació es una versión contemporánea del clásico de Ingmar Bergman, condensada, con una relación lésbica en lugar de una pareja heterosexual, sin hijos de por medio. La película es un espejo. Y Joana (Bargalló) y Alba (Pawlowsky) vienen a ser la transposición de Johan y Marianne del film, él un psicoanalista de prestigio y ella una abogada. En El Maldà, una es cineasta y la otra es profesora. Una es expansiva, viaja; la otra es tímida, es más bien casera. Entre las dos, un tercer intérprete, Eric Balbàs, sirve de apoyo a las dos actrices, bien como psicólogo, bien como amigo.

Este tránsito psicológico que atraviesan las dos amantes es lo más difícil y Bargalló y Pawloswky clavan a sus personajes

Eva Pauné Martínez ha hecho una dramaturgia muy fina y ha logrado convertir el guión de la película en una obra de teatro que solo mira de reojo el guión de Bergman. Reduce de seis a cinco los episodios, elimina elementos muy de los 70 (amantes, etc.) e introduce el componente lésbico y barcelonés: la pareja vive en el piso de la abuela de Joana. Mercè Vila Godoy firma una dirección donde todo el peso del montaje recae sobre la interpretación de las actrices. Hay ideas muy buenas. Con muy poco, hace mucho. Y no necesita hacer que las actrices bailen para dotar de ritmo a la función, ya que todo pasa por la intensidad de los gestos y el significado de las palabras. El homenaje a Bergman queda patente con fragmentos de la cinta en las transiciones.

Esta obra es mucho más sencilla que Tres porques, la anterior de El Eje, la compañía de Pawloswky, Balbàs y Maria Hernández. Porque, a veces, solo hace falta una buena historia y unos buenos intérpretes para conseguir que el teatro se instale en la platea. En una sala de proximidad, con una pieza tan dialéctica, nada puede ser mentira. Y si en la primera escena ya vemos qué rol ocupan Joana y Alba, ya podemos imaginar cómo acabarán. Pero hay que superar etapas antes de llegar al final, hace falta que las actrices pasen por ellas y nos lo muestren. Este tránsito psicológico que atraviesan las dos amantes es lo más difícil y es por eso que podemos decir que Bargalló y Pawloswky clavan a sus personajes.

No te pierdas la lista de las obres recomanades que hay en la cartelera ahora mismo. 

Detalles

Dirección
El Maldà
Pi, 5. Escala dreta
Ciutat Vella
Barcelona
08002
Transporte
Liceu (M: L3), Jaume I (M: L4)
Precio
17-22 €

Fechas y horas

Mostrar másLoading animation
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.